19 октября в Пушкинском музее открывается выставка итальянских художников «Свободное искусство»

С 19 октября 2021 по 16 января 2022 года в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина пройдет выставка «Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли». Увидеть экспозицию можно будет в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков на Волхонке.

Организовать выставку шедевров итальянских мастеров удалось благодаря поддержке Сбера. Всего в залах будет представлено 26 работ из собрания миланского коллекционера Джанни Маттиоли.

Стоит отметить, что коллекция итальянского искусства XX века Маттиоли признана одной из самых из самых значительных частных коллекций в мире. Она включает в себя произведения Умберто Боччони, Джакомо Балла, Карло Карра, Джино Северини, Луиджи Руссоло, Арденго Соффичи, Оттоне Розаи, Фортунато Деперо, Марио Сирони, Амедео Модильяни и Джорджо Моранди, выполненные в 1910–1921 годах. Благодаря своему собранию итальянец стремился показать значимость направления футуризма в дальнейшем развитии отечественной живописи, а также его влияние на мировые тенденции в художественном искусстве.

Выставка в Пушкинском музее позволит продемонстрировать творческий диалог итальянских авангардистов с передовыми течениями в европейском искусстве на рубеже XIX–XX веков.

В рамках поддержки выставки Сбер совместно с ГМИИ им. А. С. Пушкина выпустят аудиогид, плейлист к выставке и подкаст на аудиосервисе СберЗвук.

Напомним, что выдающееся собрание Джанни Маттиоли уже было представлено широкой публике в Палаццо Строцци во Флоренции, Национальном музее современного искусства в Киото, Коллекции Пегги Гуггенхаи м в Венеции, а также в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге. Выставка в Москве станет финальной точкой мирового выставочного маршрута. После этого картины из частной коллекции будут переданы в постоянную экспозицию музея Брера Модерн, отдела современного искусства Пинакотеки Брера в Милане.