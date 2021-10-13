Ушла "за шмотками" и испарилась: третий месяц в Рязани ищут маму двух маленьких девочек

К поискам Елены Логуновой подключилась частный детектив.

26-летнюю Елену Логунову в Рязани ищут третий месяц. С тех пор, как 25 июля муж девушки Александр разместил в соцсетях пост «Пропала жена!!!», история ее поисков обрастает странными, и даже пугающими, подробностями, которые только запутывают дело. Фактов в нем пока не много, зато подозрительных деталей, которые обмусоливаются в соцсетях, хоть отбавляй.

СТРАННОСТЬ НА СТРАННОСТИ

Итак, официально считается, что Елена – мама двух маленьких дочек, одной из которых 2 года, в второй – 4 месяца, пропала днем, в 15 часов. Сказала мужу, что пошла в магазин «за шмотками», чтоб «звонил, как дети проснутся» и не ушла. Совсем. Александр так и пояснил следствию, и в эфире Малаховского «Прямого эфира» – «за шмотками». Неприятная фразочка, правда? Эмоциональная и злая. Это первая деталь, за которую цепляются в соцсетях.

Елена вышла из дома и испарилась. Как пишет «КП-Рязань», ни одна из камер в округе, включая домофонную на подъезде, ее не зафиксировала. Девушка просто закрыла дверь квартиры в обычной рязанской многоэтажке и словно шагнула в небытие. И это вторая странность, которая многих «диванных следователей» наталкивает на мысль, что Лена могла и вовсе не покидать квартиры. Или ушла из дома не 25 июля, а раньше, просто муж, почему-то подзадержался объявить о ее исчезновении.

Главный подозреваемый – муж пропавшей, который в эфире федеральных каналов доказывает свою непричастность

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

Искать Лену бросились сразу и все – от полиции до волонтеров–поисковиков. Только не Александр Логунов. Он в поисках супруги участия принимать не стал. То ли знал, что это бесполезно, то ли не хотел привлекать внимание любопытных, которым только дай подметить- вон, глаза как бегают, суетится, значит что-то не так.

Местное управление Следственного комитета, как обычно делается в таких случаях, возбудило уголовное дело по статье «Убийство».

Опросы свидетелей, соседей, родных и знакомых, экспертизы, обзвоны моргов и больниц, прочесывание города и окрестностей, обследование подвалов, биллинг телефонов – следователи и криминалисты бросили все силы, чтобы выйти на след пропавшей девушки. Даже два раза проверили Логунова на полиграфе: мужчина заверил, что не причастен к исчезновению жены. Хотели, было, и в третий (видимо, остались вопросы и сомнения), но Александр отказался от «эксперимента», предоставив справку от врача. Мол, полиграф в больших дозах, как фактор стресса, противопоказан ему из-за проблем с сердцем.

ПОЧТИ КАК ЛОШАГИН

Время шло, а очевидных подвижек не было. Жива ли? – все чаще стали задаваться вопросом в чатах поисковики рязанского отряда «ЛизыАлерт», а неравнодушные горожане начали «криминальный» мозговой штурм на созданном специально форуме «Пропавшая Елена Логунова, Рязань», записывая в подозреваемых то мужа Лены, который, как говорят, мог ревновать ее и даже бил, то его родителей, с которыми у мамы и папы девушки сложились неважные отношения, то знакомых семьи, то маньяков. Многие даже стали называть Александра Логунова «рязанским Лошагиным», по имени екатеринбургского фотографа, который в 2013 году забил до смерти свою жену-модель, вывез ее труп за город и сжег. Очень громкое было дело. Вспомнили, что Лошагин тоже притащил следователям отвод от полиграфа и не искал супругу, пока волонтеры прочесывали местность.

Вскоре правоохранители вообще свернули активные поисковые работы, продолжив следствие, как говорится, в закрытом режиме – слишком уж много шумихи наделала история, а он сильно мешает. Дело взяло под контроль главное управление СК России. А родители Елены бросились за помощью к экстрасенсам, журналистам и частному детективу Екатерине Шумякиной.

Искать Лену бросились сразу и все – от полиции до волонтеров–поисковиков. Только не Александр Логунов. Он в поисках супруги участия принимать не стал.

ЗА ДЕЛО БЕРЕТСЯ ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ

Главным подозреваемым сыщика, начавшей собственное расследование, стал муж пропавшей, о чем она недвусмысленно намекнула в программе «Прямой эфир» Андрея Малахова. Эта программа наделала столько шума, что дело о пропаже Елены Логуновой, по приказу главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, было передано в федеральное ведомство. Но одно другом не мешает. Детектив Шумякина, пользуясь своими методами, выяснила, что в день исчезновения жены с 9:30 утра Александра, хоть он и настаивает на обратном, дома не было. Мало того, что мужчина, по словам сыщика, вывез из квартиры два чемодана «непонятно с чем», он несколько часов хаотично метался по городу и его окрестностям. Что делал, что искал или прятал? И не оставил ли на своем пути нужных следствию улик? Это детективу и нужно было проверить в первую очередь.

«В ОВРАГЕ ЛЕЖИТ ТРУП»

Утром 9 октября полсотни горожан -волонтеров, включая маму пропавшей девушки, под началом детектива Шумякиной вышли в новый поисковый рейд. Это органы следствия свернули массовую поисковую операцию, а сыщик, наоборот, опираясь на помощь неравнодушных горожан, только приступила к поискам.

Маршрут волонтеров, среди которых был и корреспондент «КП-Рязань», лежал через лесополосу и примыкающее к ней Сысоевское кладбище, куда, как считает Екатерина Шумякина, Александр приезжал в день исчезновения супруги. И именно здесь, по мнению детектива, нужно было сразу искать следы пропавшей Елены. К слову, от новой волны поисков муж девушки тоже самоустранился. Ни его родители, никто из его друзей не выказали желания поучаствовать в поисковой операции.

Находки были многообещающими. Во-первых, кожаная женская сумка. Во-вторых, крыло от старого автомобиля с выцарапанной инфернальной надписью «В овраге лежит труп». В-третьих, несколько участков с рыхлой, недавно перекопанной землей. В- четвертых, женские джинсы. И в-пятых, странная могила, из которой исходил неприятный запах, и словно кто-то в нее подсыпал свежей земли.

ИЩЕМ ДАЛЬШЕ

Тем не менее, ничего из этого уликой, хоть что-нибудь доказывающей, для следствия пока не стало. Как, кстати, и следы крови, которые по словам адвоката Максима Калинова, криминалисты обнаружили в раковине в квартире Логуновых и на руле машины Александра. Кровь явно человеческая, но чья точно – не ясно. Так что увы.

Частный детектив сдаваться не намерена. Параллельно со следователями СК она продолжает свое расследование и планирует новые поисковые «вылазки». Следующая состоится со дня на день. Общественность ждет на низком старте и готова дальше прочесывать леса, правоохранительные органы обстоятельно ведут расследование, а две маленькие дочки Лены Логуновой ждут дома маму. Если, конечно, она еще жива.