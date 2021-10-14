Выкиньте свою микроволновку: ее место на кухне займет синтезатор еды, описанный в культовом сериале Star Trek

Кадр из сериала Star Trek.

Новый бытовой прибор, которые произведет революцию на вашей кухне, впервые был описан в культовом научно-фантастическом сериале Star Trek. В оригинале устройство называлось репликатором, персонажи могли заказать любое блюдо и прибор в считанные секунды синтезировал какой-нибудь кулинарный шедевр. Сама технология подробно не описывалась, но подразумевалось, что поскольку вся материя состоит из атомов - и звезда и пельмени - то изменяя молекулярную структуру материи можно создавать продукты питания. А впрочем, не только их.

И это чертовски привлекательная идея, которая может сэкономить человечеству чертову кучу времени. Подсчитано, что на приготовление пищи в среднем у человека уходит 2,5 года жизни. А сколько сердец разбивается из-за того, что она “не умеет варить борщ, как мама”?!

В культовом сериале устройство по печати еды называлось репликатором.

Да, появились кухонные комбайны, замороженные продукты, микроволновки и службы доставки еды. Однако все это облегчает кухонные страдания (если конечно вы не маньячный единомышленник известного повара-блогера Василия Емельяненко), но не решает проблему полностью. Тем временем инженеры лаборатории креативных машин Колумбийского университета под руководством известного робототехника Хода Липсона совершили первый шаг на пути, чтоб сказку сделать былью. Они создали 3D-принтер и оснастили его системой лазеров, в результате кухонный гаджет печатает уже готовую еду.

До репликатора из Star Trek еще, конечно, очень далеко. Во время экспериментов ученые использовали в качестве модельного материала только куриный фарш. Но лиха беда начала.

Вот как выглядел этот фантастический процесс. Начали ученые с самого простого - запекания куриной грудки. Для этого в соседнем магазина была куплена курица, прокручена на блендере и упакована в специальный шприц - предполагается, что в прекрасном и недалеком будущем вам придется только заправлять лазерный 3D-принтер готовыми картриджами с мясом, специями, морковкой, луком и другими ингредиентами.

Распечатка куриного мяса на 3d-принтере. Фото: Nature.com

Для нагрева и прожарки мяса использовали диодный лазер синего спектра с длиной волны 445 нм и мощностью 5-10 Вт (такие лазеры используют, например, в хирургии). Кроме того, применялись лазеры ближнего (980 нм) и среднего (10,6 мкр) инфракрасного диапазона. Параллельно ученые запекали куриную грудку дедовским методом в обычной духовой печи при температурах от 149 до 204 градусах по Цельсию. Чтобы было с чем сравнить.

Выяснилось, что новые технологии не только облегчают жизнь кухонным лентяям, но и экономят время и деньги. А самое главное, еда из лазерного принтера вкуснее натуральной. Если, конечно, верить специально приглашенным дегустаторам.

Эти преимущества вытекают из самой концепции послойной лазерной термической обработки напечатанной пищи. Ученым потребовалось всего 9-10 минут обработки синим лазером, чтобы прогреть куриную грудку до необходимой температуры 74 градусов (сальмонелла - один из главных источников пищевого отравления полностью уничтожается при достижении 70 градусов) В свою очередь воздействие инфракрасного лазера приводило к появлению эффекта подрумяненной корочки на поверхности.

При этом 3D-курица ужаривалась в объеме на 40 процентов меньше и теряла в весе на 50% меньше, а значит на выходе мы получаем грудку, которое в два раза сочнее!

Разница возникает из-за того, что в обычной духовке процесс передачи тепла внутрь куска мяса происходит не так быстро, следовательно, процесс денатурации (распада структуры белка) идет неравномерно. Тогда нижняя часть подгорает, верхушка сохнет, а внутренняя часть может быть еще не всегда готова.

Два профессиональных дегустатора, приглашенные учеными отведать цифровой курятины, посчитали, что отпечатанное на 3D-принтере мясо по вкусовым качествам превосходит стандартные аналоги - оно сочнее и обладает более приятной текстурой. Правда один из них отметил легкий металлический привкус от лазерного нагрева.

- Если вы когда-нибудь ходили к стоматологу пломбировать зубы, то знаете, что они иногда используют лазер для лечения кариеса, - сказал дегустатор. - При этом во рту появляется резковатый промышленный запах, вот такой же привкус есть у цыплят, зажаренных с помощью лазера.

Исследователи планируют усовершенствовать свое детище: научить его использовать другие пищевые материалы - новые виды мяса, крупы, овощи. Разработают программное обеспечение - своего рода кулинарный Photoshop. Будут продолжаться и эксперименты с лазерами разной длины и, соответственно, разной проникающей способности. Это позволит точечно нагревать внешний и внутренние слои пищи. Создание полностью цифрового повара, который индивидуально под вас адаптирует форму, вкус и текстуру любого блюда, это всего лишь вопрос времени, уверяют ученые.