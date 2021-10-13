Международный фестиваль социальных короткометражек LAMPA FILM FEST впервые пройдет в Москве

Москва впервые станет площадкой проведения международного фестиваля-форума социального кино "ЛАМПА".

LAMPA FILM FEST с 2014 года собирает лучший социальный видеоконтент на самые значимые темы: добровольчество, благотворительность, комфортная городская среда и инклюзия, экология, доступное образование и др. Картины собираются по всему миру и признаются не только в нашей стране, но и представителями самых авторитетных международных площадок, например - ООН.

В 2021 года на конкурс "ЛАМПЫ" было подано 972 заявки из 86 стран. В шорт-листе оказались 63 короткометражки из России, Германии, Израиля, Великобритании, США, Индии и других стран. Оценить работы можно, сходив в кинотеатры 15-18 октября или посетив видеохостинг Rutube (до 30 ноября). Онлайн-просмотр абсолютно бесплатный, но по предварительной регистрации.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 15 октября в 19.00 на площадке Цифрового делового пространства Москвы. Гостями мероприятия станут звёзды кино, герои некоммерческого сектора, благотворители и социальные инноваторы.

События фестиваля с 15 по 18 октября пройдут на следующих площадках:

- Цифровое деловое пространство (ул. Покровка, 47) – торжественные события, деловая программа, показы фестивальных фильмов;

- Киномакс-Пражская, ТРЦ «Columbus», 4 этаж – показы фестивальных фильмов;

- Центр документального кино в музее Москвы (Зубовский б-р, 2, стр. 7) – творческие встречи с режиссерами и героями фильмов.

Любой желающий также может присоединиться к кинофестивалю, просто зарегистрировавшись на сайте. Там же опубликована подробная программа.

Спикерами фестиваля станут президент "ЛАМПЫ" Ольга Зубкова, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, гендиректор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, председатель правления ПАО Росбанк Илья Поляков и один из представителей президентской платформы «Россия - страна возможностей».