«Эта поддержка была очень активно воспринята регионами»: как Россия модернизирует коммунальную инфраструктуру?

Фото: Фонд ЖКХ

13 октября в Москве в центральном выставочном зале «Манеж» начал работу международный форум «Российская энергетическая неделя» - крупнейшее в нашей стране отраслевое событие, посвященное анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. Одним из ключевых событий первого дня форума стала сессия «Энергетический переход в жилищно-коммунальной сфере и господдержка программ обновления коммунальной инфраструктуры».

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛАССА «А»

«Надо разрабатывать региональные программы реконструкции, учитывающие необходимость повышения энергоэффективности, создать энергоэффективные стандарты для основных проектных решений», - сообщил первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин.

По данным Фонда ЖКХ, госкорпорацией одобрено предоставление поддержки на проведение энергоэффективного капитального ремонта в 349 многоквартирных домах в 36 субъектах РФ, уточнил Ломакин.

«Расчетный размер годовой экономии коммунальных ресурсов в денежном выражении для них составил порядка 220 млн рублей при стоимости работ в 1,2 млрд. Это очень перспективное направление», - пояснил первый замминистра. По его словам, для людей снижение платы в энергоэффективных домах составляет около 30%, а в некоторых случаях достигает 50% в сравнении с домами, где такие мероприятия не проводились.

«Тезис: нужно строить и не так важно какого класса энергоэффективности получится жилье» - уже не сработает, - убежден заместитель Министра энергетики РФ Петр Бобылев. – Так можно прожить еще 2- 3 года, потолок – 5 лет. Но с теми темпами строительства, которые мы видим, цели, которые коллеги закладывают в свои программы, это точно должен быть класс энергоэффективности «А».

652 ДОМА

Заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк детальнее остановилась на тех системных проектах, которые развивает госкорпорация. Эксперт отметила, что жилищно-коммунальная отрасль нуждается в технологической трансформации, которая позволит при увеличении строительства жилья сократить углеродоемкость экономики.

«Реализуемые Фондом с участием регионов механизмы поддержки как раз направлены на эффективное решение этих задач», - подчеркнула Ольга Сердюк.

Безусловно, «визитной карточкой» Фонда содействия реформированию ЖКХ всегда являлась программа переселения из аварийного жилья. Одно из требований к новым домам – они должны быть энергоэффективными. Поначалу эксперты оценивали это условия достаточно скептически. Дескать, где взять технологии, да и недешево это. Но 652 многоквартирных дома в 66 регионах с участием средств Фонда уже построены…

«Кроме того, на протяжении нескольких лет мы реализуем не менее успешно программы поддержки модернизации коммунальной инфраструктуры и многоквартирных домов, - отметила эксперт. – Эта поддержка была очень активно воспринята регионами и, что самое главное, имеет очень большую востребованность у граждан. За относительно небольшой срок и достаточно скромные деньги удалось создать и отработать эффективный механизм модернизации объектов ЖКХ с использованием капитальных грантов. Это важно, поскольку эти проекты без господдержки не могли бы быть реализованы».

«ДЛЯ ВОСЬМИ МИЛЛИОНОВ»

Несколько дней назад пресс-служба Фонда ЖКХ сообщила, что государственная корпорация выделила финансовую поддержку на реализацию 100 проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры, а также на разработку 26 проектов в 41 регионе России. Общая стоимость проектов составила 32,2 млрд рублей, из них средства Фонда ЖКХ — 16,7 млрд рублей, средства внебюджетных источников —9,8 млрд рублей (что составляет порядка 31 % от общего объема денег), средства регионов и муниципальных образований —5,6 млрд рублей. Планируется построить и реконструировать 212 объектов коммунальной инфраструктуры и 387 км сетей в городах и поселках, где проживает около 8 млн человек. Отмечено повышение качества предоставляемых услуг, при этом не произошло повышения тарифов для населения.

Основным инструментом для модернизации объектов инфраструктуры станет заемное льготное финансирование.

«Ведется разработка программы, в рамках которой в течение трех лет на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры из средств Фонда национального благосостояния на возвратной основе будет направлено 150 млрд рублей. Денежные средства будут предоставляться на льготных условиях — сроком до 25 лет по низкой ставке, которая составит 3,5%», - отметила Ольга Сердюк. Однако для продолжения работы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в небольших муниципальных образованиях необходимо продолжить предоставлять финансовую поддержку из средств федерального бюджета на безвозмездной основе.

ИЗНОС ПРЕВЫШАЕТ 60 ПРОЦЕНТОВ

В пресс-материалах «Российской энергетической недели» отмечается, что в эпоху глобального энергоперехода перед отраслью ЖКХ стоят задачи по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в масштабе всей страны. Степень износа большинства объектов коммунальной инфраструктуры – сетей и систем водо- и теплоснабжения, водоотведения – превышает 60%. Среди всех отраслей жилищно-коммунальное хозяйство занимает третье место по загрязнению окружающей среды ввиду избыточного потребления электрической и тепловой энергии. Необходима масштабная системная модернизация ЖКХ на основе современного энергосберегающего и отвечающего всем нормам безопасности оборудования. В ходе сессии будут рассмотрены стратегические направления модернизации и развития коммунальной энергетики, опыт использования альтернативной и возобновляемой энергетики для жилищно-коммунального комплекса, перспективы в области снижения экологического следа и развития безуглеродной энергетики в ЖКХ, а также программы модернизации коммунальной инфраструктуры и условия предоставления господдержки.