Американцы рекордными темпами бросают работу

Многие оставляют свои места, чтобы посвятить время уходу за больными родственниками, кто-то заболел сам Фото: Shutterstock

Согласно данным американского Федерального бюро статистики труда, в США только за август уволилось более 4 миллионов рабочих (это примерно 3% всей рабочей силы в стране), что стало новым рекордом за всю историю наблюдений.

Аналитики бьют тревогу – тенденция к массовым увольнениям в Соединенных Штатах длится уже шестой месяц и нет ни малейших надежд на то, что она изменится.

Специалисты не берутся точно назвать причины увольнений, но уверены, что подавляющее большинство из них напрямую связаны с пандемией.

Результаты опросов, проведенных сервисами по поиску вакансий и подбору персонала, тоже дают неутешительные результаты – большинство американцев подумывает о том, чтобы бросить работу. Среди работников сферы обслуживания доля таких людей составила 77%.

Многие оставляют свои места, чтобы посвятить время уходу за больными родственниками, кто-то заболел сам, а часть людей просто не хочет ходить на работу во время пандемии, чтобы не подвергать себя риску подхватить коронавирус – и повлиять на эту ситуацию не в состоянии даже повышение заработных плат.

По мнению психологов, добровольная безработица имеет в своей основе и экзистенциальную составляющую – когда люди день за днем вступают во все более тесный контакт с болезнью и смертью, они начинают останавливаться и пересматривать свою жизнь.

Эксперты утверждают, что ситуация с безработицей на фоне продолжающейся пандемии, неуверенности американцев в завтрашнем дне и шаткой политической обстановки, может иметь для страны самые негативные последствия, проще говоря – великая Америка идет ко дну.