Тренер чемпионов Виктор Комов. О знакомстве со спортом и соревнованиях

- Виктор, как вы вообще пришли в спорт?

- Со спортом я по жизни всегда. Как в 4 года отец мне сказал “нужно отжиматься”, так я со спортом и остался. На регулярные тренировки начал ходить с семи лет. Получается, уже 27 лет длятся мои отношения со спортом. Каждую неделю у меня есть минимум 3 тренировки.

Когда я учился в университете, то где только не работал и пришёл в итоге к тому, что нужно заниматься делом, к которому лежит душа. Потому что с любой работой, за которую брался, я справлялся легко, лучше всех остальных. Но мне максимум там за полгода надоедало всё, кроме спорта. А вот спортом и тренерством заниматься я не устаю, получаю от этого удовольствие. В 2007 году я начал заниматься тренерской деятельностью, а с 2011 окончательно ушёл в неё. И затем, поработав тренером, получив всю необходимую информацию, пройдя все существующие обучения, курсы, тренинги, которые были доступны в России с 2011 по 2016 год, я понял, что нужно расти дальше. Говоря о пройденном обучении, я имею ввиду в том числе и высшее образование по специальности медико-биологическое сопровождение спорта. Это моё третье высшее образование, всего у меня их 4.

- Какие действия вы тогда предприняли?

- Я подошёл с предложением к руководству клуба. Оно заключалось в том, чтобы открыть ещё один клуб, развитие которого я полностью взял бы на себя. Мне его не согласовали, и я решился на то, чтобы открыть свой клуб.

- Сегодня вас приглашают в качестве судьи самые престижные соревнования страны, такие как кубок страны по гиревому спорту, всероссийские чемпионаты и национальные турниры федерации по силовому спорту. Ваша высокая экспертиза широко признана в спортивной сфере, особенно за счет вашей практической деятельности тренера. Кто сейчас ваши ученики и где они выступают?

- Помимо судейства, начиная с тех пор, как я организовал сборную команду Sibearianfit по силовым видам спорта, я начал тренировать своих спортсменов для участия абсолютно во всех соревнованиях нашего региона и дальше. Сейчас мои ученики являются победителями Чемпионатов Тюменской области по различным видам спорта, Чемпионатов УФО, России, Европы, Мира и так далее.

- Кто чаще всего выступает организаторами соревнований?

- Организаторами соревнований чаще всего выступают либо спортивные Федерации, которые находятся в реестре Министерства спорта, либо это альтернативные Федерации на свободной форме собственности. Обычно в состав этих федераций принимают спортсменов, где приём происходит на основе регионального членства, где требуются соответствующие победы на соревнованиях.

- Ваши ученики достигают самых невероятных побед на международных турнирах по силовым видам спорта. Спортсмены из сборной команды Sibearianfit под вашим руководством занимают первые места на Чемпионатах мира, чемпионатах России по бодибилдингу, чемпионате Азии, турнирах "Золотой тигр" и многих других. Вы используете собственную методику по тренерству чемпионов. В чём её секрет?

- Отличительная особенность моей методики строится на восстановительной программе после тренировок. Я убеждён в том, что это самый ключевой момент в подготовке спортсменов. Это успешно работает как с уже действующими чемпионами, так и с новыми спортсменами. Сегодня процессы глобализации самым непосредственным образом влияют на развитие спортивных технологий. По мере развития общества физическая активность и спорт все шире проникают во все сферы жизни людей, становятся все более значимой и неотъемлемой частью мировой цивилизации. Непосредственным результатом научного прогресса являются изменения спортивной техники и достижение высших результатов, которые еще вчера казались немыслимыми. Спортсменам и тренерам приходится сейчас работать в ситуации постоянных нововведений.

- С каждым годом растет конкуренция и спортсмены становятся все более подготовленные к соревнованиям. Можно назвать и рост ваших звездных учеников спортсменов, таких как Сергей Столбов, Антон Орлов, Алена Власова, Виктор Сметанников, Виктор Иванов и многие другие. После вашего наставничества и грамотных тренировок мы видим в результате ошеломляющие победы ваших спортсменов. Расскажите, как описать портрет победителя этих соревнований?

- Сегодня победители соревнований являются профессиональными спортсменами, соблюдающими особый режим тренировок и питания. Это люди с высокой личной мотивацией и стремлением к улучшению своих результатов в каждом равном зачете. Силовой спорт стал спортом высших достижений, то есть от уровня кандидатов в мастера спорта и выше. Критерий отбора на соревнования, где я судил и был организатором или же мой клуб привлекался как партнёр или спонсор чемпионатов, – непростой, потому что соревнования, в которых я участвую, классифицируются обычно не ниже уровня Федеральных округов и Чемпионатов России. Разумеется, участники на данных соревнованиях являются не просто спортсменами с профессиональным стажем и с идеально подготовленным телом, а теми, кто уже довёл свою технику исполнения до совершенства. Спорт высших достижений не предусматривает других вариантов.

- Сегодня на высшем уровне проходят и сами соревнования, привлекая не только громкие имена участников, но и великих спортсменов в качестве зрителей. Поделитесь вашими впечатлениями от организации турниров сегодня и уровня спортсменов?

- Разумеется, положительные. Потому что я в принципе за любую инициативу, если она является здоровой по своей структуре. И если говорить о моих личных впечатлениях, то они – исключительно положительные. Ты общаешься с новыми людьми, люди узнают тебя, вы налаживаете коммуникации. Впоследствии с этими же людьми вы можете создавать проекты, строить бизнес, организовывать соревнования. В общем, множество положительных моментов.