Главы Роснефти и BP обсудили возможность поставок газа в Европу по экспортному договору между компаниями

Игорь Сечин и Бернард Луни обсудили перспективы развития сотрудничества, в том числе, возможность поставок газа в Европу по экспортному договору между компаниями. «Реализация пилотного проекта по экспорту 10 млрд м3 газа из ресурсов «Роснефти» по договору с ВР позволила бы в будущем обеспечить дополнительные поставки газа на рынок Европы. Это предложение было озвучено на совещании у президента и сейчас прорабатывается правительством Российской Федерации», - отметил на встрече глава «Роснефти».

НИЗКОУГЛЕРОДНЫЕ ПЛАНЫ

Руководство энергетических компаний также обсудило возможность создания совместного предприятия по развитию инфраструктуры для заправок автотранспорта природным газом в России. Важной темой встречи стало стратегическое партнерство компаний в области углеродного менеджмента. Соответствующее Соглашение было подписано сторонами в феврале 2021 года. В настоящее время стороны определяют дальнейшие возможности для улучшения показателей сокращения выбросов парниковых газов.

Напомним, «Роснефть» и ВР занимаются разработкой новейших стандартов проектирования и оценкой внедрения ряда низкоуглеродных технологий на своих совместных предприятиях в России, рассматривают возможности реализации проектов в области ветроэнергетики, энергоэффективности, улавливания и хранения углерода, а также природного поглощения СО2. Все это способствует реализации низкоуглеродных планов обеих компаний.

Еще одним направлением сотрудничества является обмен опытом по таким вопросам, как методология учета выбросов парниковых газов, практическое применение технологий определения уровня метана, а также разработка оптимальных решений для сокращения его выбросов.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы реализации совместных проектов. С 2015 года «Роснефть» и ВР совместно с индийскими компаниями разрабатывают Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение в Восточной Сибири («Таас-Юрях»). В рамках проекта завершено строительство основных объектов второй очереди обустройства месторождения. Уровень добычи составляет 14 тыс. тонн в сутки. За 2020 год было добыто 4,8 млн тонн жидких углеводородов.

Продолжаются работы по освоению Харампурского и Фестивального лицензионных участков в Западной Сибири. На базе совместных предприятий «Харампурнефтегаз» и «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» планируется запустить проекты в области ESG. Компании успешно развивают крупнейший из совместных добычных проектов за рубежом – «Зохр» в Египте. В настоящее время уровень добычи составляет в среднем 77 млн м3 газа в сутки.

«Роснефть» и ВР продолжают сотрудничество в сфере поставок нефти и нефтепродуктов. Начиная с 2018 года «Роснефть» поставила в адрес ВР 30 млн тонн нефти и нефтепродуктов.

Компании остаются стратегическим партнерами на рынке нефтепродуктов Германии. Rosneft Deutschland продолжает поставлять нефтепродукты в адрес заправочной сети ВР в Германии, а также основные топлива для сбыта на германском рынке. В 2020 году объемы таких поставок составили 3,6 млн тонн, в январе-августе 2021 года – около 2 млн тонн. В среднем – это свыше трети всех основных топлив, произведенных на заводах с долей владения «Роснефти» в Германии.