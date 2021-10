Лучшие годы жизни: большинство людей ощущают себя максимально счастливыми в одном и том же возрасте

Ей сегодня 30 лет

Получив на 30-летие розовые розы, Светка Соколова, открыла счет лучшим годам своей жизни. Основание предположить такое дает исследование, которое провел экономист Бегонья Альварес (Begona Alvarez) из испанского Университета Виго (Universidade de Vigo).

Ученый проанализировал результаты опросов, охвативших в общей сложности 27 тысяч человек в 13 европейских странах. В них участвовали люди старше 50 лет, которые вспоминали свое прошлое. В числе прочего социологи интересовались, какие годы своей личной жизни участники опросов считают лучшими. То есть, самыми счастливыми.

Беззаботное детство? Школьные годы чудесные? Пятый класс – 12 лет, когда некий подросток в первый раз понес Светке розовый букет? Нет. Почти никто не выразил удовлетворения ни этими, ни близкими периодами жизни. Большинство опрошенных из числа тех, у кого вообще сохранились воспоминания о лучших годах, указали на куда более зрелый возраст. Как раз на тот, который помянут в песне «Веселых ребят» и Александра Добрынина про Светку Соколову – «ей сегодня 30 лет». Об этом нам не дают забыть многочисленные радиостанции, которые то и дело «крутят» песню.

График, который свидетельствует, что лучшими годами мужчины и женщины считают период с 30 до 34 лет.

- Наиболее позитивный след оставляют 5 лет жизни - с 30 до 34 лет, - приводит слова ученого издание Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на его недавнюю научную статью в журнале Social Indicators Research.

Похоже, что подобных взглядов придерживались еще в эпоху СССР – пусть даже интуитивно: власти устраивали дискотеки «кому за 30» - то есть, для самых счастливых и, как следствие, благодарных.

Первый раз счастье приходит к 30-летним.

Но далеко не все насладились даже малостью «лучшего». Ответы более половины опрошенных свидетельствовали, что «нет в жизни счастья». То есть, не было, надо понимать.

- Общая оценка прошлого участниками опроса выглядит весьма мрачно, - заключает Альварес. Ведь о лучших годах своей жизни вспомнили лишь 39 процентов мужчин и 48 процентов женщин. Превосходство одних над другими - в смысле ощущения себя счастливыми – впрочем, не столь уж удивительно. Ведь фразу «я отдала тебе лучшие годы своей жизни» звучит исключительно из уст представительниц прекрасного пола, долгое время проживших в браке.

Подождите, доживете и до следующего личного счастья

У многих лучшие годы еще впереди. В этом уверен британский ученый, профессор Эндрю Освальд (Andrew Oswald) из Уорвикского университета (Professor of Economics and Behavioural Science at the University of Warwick) –- известный исследователь феномена человеческого счастья или, выражаясь более научно, «субъективного благоденствия». Вместе с коллегами он в свое время проанализировал данные более, чем на 500 тысяч жителей 80 стран. И пришел к выводу, что удовлетворение своим бытием не катится, что называется по наклонной. Не стремится с годами к нолю. График счастья отдельного человека имеет форму U-образной кривой. А это значит, что и молодые, и пожилые могут радоваться жизни примерно одинаково. Если, конечно, тяжело не болеют.

Второе счастье, словно вторая молодость, заходит к 70-летним.

А в каком возрасте люди ощущают себя наименее счастливыми? Какие годы их жизни можно считать худшими? Когда начинается депрессия? Когда подступает отчаянье, как пел Булат Окуджава, садясь на ходу в синий троллейбус, и приходит пресловутый кризис среднего возраста? Или какого там?

Группа Освальда определила весьма точно: донышко U-образной кривой графика счастья - то есть, его минимальный уровень – попадает в большинстве случаев на 44 года. Как для мужчин, так и для женщин.

- Кризис среднего возраста – это не миф, - поясняет «профессор счастья». - Каждый его переживает. А пережив, может рассчитывать на лучшее. По сведениям Освальда, и среди 70-летних хватает счастливых.

Сейчас продолжительность жизни во многих странах увеличивается. Соответственно трансформируется и «кривая счастья». Точка кризиса в будущем вполне может сместиться вправо: от 44 лет - в отрезок 50 - 60 лет. Соответственно счастливыми ощутят себя люди старше 70 лет.

По сравнению с прошлым веком донышко кривой уже сместилась. Несколько десятилетий назад считалось, что кризис среднего возраста наступает где-то в 37 - 42 года.

Главная рекомендация профессора: не отчаиваться. И постараться дождаться своих «вторых лучших лет жизни».

Кстати, исследование испанского коллеги попутно продемонстрировало, что люди не сильно «заморачиваются» по поводу кризиса среднего возраста – не вспоминают о нем, как о большой трагедии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Все, как у людей

Пытаясь разобраться в U-образной кривой счастья, профессор Освальд задался вопросом: она свойственна лишь людям или это некое явление природы? Ответ ученый нашел, изучив особенности субъективного благоденствия 508 орангутангов и шимпанзе в зоопарках и заповедниках Японии, США, Канады, Австралии и Сингапура. Опрашивал, естественно, не наших братьев меньших, а обслуживающий персонал - тех, кто был лучше всего осведомлен о жизни и поведении своих питомцев.

Обретение счастья - не является исключительно человеческой чертой. И с обезьянами такое случается.

Выяснилось, о чем профессор сообщил в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences: счастье обезьян ничем не отличается от человеческого. В том смысле, что его уровень меняется с годами по той же самой U-образной кривой. То есть, и обезьяны переживают кризис среднего возраста. И у них наступает период крайнего неудовлетворения собой. У шимпанзе донышко U-образной кривой попадает на 27-28 лет. У орангутангов - на 36 лет. А это как раз и соответствует человеческим 44 годам.

Во время кризиса среднего возраста шимпанзе испытывают неуверенность в себе.

Лучшие годы человекообразных обезьян приходятся в среднем на 15-20 лет. А это около 30 человеческих.

Получается, что причины кризиса среднего возраста отнюдь не социальные? Равно, как и максимальное удовлетворение жизнью? Может быть, дело в биологии? В гормонах? В неких возрастных изменениях мозга?

Окончательного ответа нет. Поскольку не разгадано главное: почему уровень счастья начинает повышаться после пресловутого кризиса среднего возраста. Неужели мозг так настроен, чтобы старикам жизнь не казалась совсем уж дрянной?

Исследования продолжаются.

ЛУЧШЕ ХОРОМ

Розовые розы Светке Соколовой

Светке Соколовой, однокласснице моей

Розовые розы я дарю ей снова

В память наших школьных

В память наших школьных дней.

Знаю, Светка, мы уже не дети

У тебя друзья свои

Только годы лучшие на свете

Дарит память нам двоим.

У Светки Соколовой день рожденья

Ей сегодня тридцать лет

Я дарю в подарок поздравленья

И огромный розовый букет.

(Наталья Пляцковская)