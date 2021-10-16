Море полезного о правильной еде! Четыре часа актуальной информации в режиме нон-стоп

О чем нам может рассказать этикетка продукта?

Правильно ли вы моете овощи и фрукты?

Как питаться зимой, чтобы не заболеть и не располнеть?

Об этом и многом другом поговорим уже сегодня! Слушайте трансляцию по ссылке: https://radiokp.ru/

На марафоне выступят:

Екатерина Головкова, представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения»;

эксперты ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимир Бессонов, Мария Гмошинская, Алла Погожева;

амбассадоры проекта “Здоровое питание”: Георгий Черданцев, Эвелина Бледанс, Дмитрий Сенников, Ирина Россиус, Маргарита Митрофанова и многие другие...

Узнаем, почему не работают диеты, что нужно обязательно есть каждый день и как перевести на здоровое питание всю семью.

Начало в 11:00. Подключайтесь!