Море полезного о правильной еде! Четыре часа актуальной информации в режиме нон-стоп

О чем нам может рассказать этикетка продукта?
Правильно ли вы моете овощи и фрукты?
Как питаться зимой, чтобы не заболеть и не располнеть?
Об этом и многом другом поговорим уже сегодня! Слушайте трансляцию по ссылке: https://radiokp.ru/
На марафоне выступят:
Екатерина Головкова, представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения»;
эксперты ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимир Бессонов, Мария Гмошинская, Алла Погожева;
амбассадоры проекта “Здоровое питание”: Георгий Черданцев, Эвелина Бледанс, Дмитрий Сенников, Ирина Россиус, Маргарита Митрофанова и многие другие...
Узнаем, почему не работают диеты, что нужно обязательно есть каждый день и как перевести на здоровое питание всю семью.
Начало в 11:00. Подключайтесь!