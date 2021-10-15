Школьники 85 регионов начинают проходить бесплатные профориентационные тесты в «Лабораториях профессий»

Во всех исторических парках «Россия — Моя история» откроется квестовая мультимедийная выставка-тестирование «Лаборатория будущего». Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Экспозиции станут частью всероссийского проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее». По плану, до конца года в проекте примут участие более 300 тысяч школьников России, а их наставниками станут более 5 тысяч педагогов-навигаторов. Напомним, проект Министерства просвещения РФ реализуется в рамках национального проекта «Образование». Оператором «Билета в будущее» с 2021 года по поручению Владимира Путина стал Фонд Гуманитарных Проектов. Кроме этого в августе этого года на встрече с общественностью Президент РФ поддержал включение парков «Россия – Моя история» в нацпроект «Образование» и отметил развитие «Билета в будущее».

«Билет в будущее это чрезвычайно важная составляющая всей работы, [по развитию образования] потому что ничего нет важнее выбора пути в жизни. Профориентация это один из ключевых элементов работы с молодыми людьми», - отметил Глава государства.

Главная задача выставок «Лаборатория будущего» — в игровой форме познакомить школьников с рынком труда, элементами различных отраслей и профессий, показать многообразие вариантов выбора специальности и помочь понять, в каком направлении им хотелось бы развиваться. Контент экспозиций был разработан совместно с ведущими российскими профориентологами на основе анализа рынка труда и структуры экономики России.

«Проект уникальный, потому что школьники бесплатно смогут пройти и профориентационные диагностики, и профориентационные пробы, чтобы определить свою профессиональную траекторию. Россия — одна из немногих стран, которые могут проводить такие проекты», - отметил важность этой работы, управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.

Выставка «Лаборатория будущего» будет состоять из увлекательных интерактивных квестов, пройдя которые каждый из гостей сможет познакомиться с более чем 30 профессиональными отраслями и более чем 300 профессиями. Таким образом, каждый школьник сможет сформировать для себя первый ясный образ будущей специальности.

Во время прохождения выставки у ее гостей будет возможность познакомиться со следующими профессиональными отраслями: здоровая среда, комфортная среда, умная среда, безопасная среда, индустриальная среда, социальная среда, деловая среда, креативная среда. Каждое из этих направлений деятельности включает 4 отрасли и не менее 40 профессий, наглядно представленных на экспозиции.

Сферы развития, мультимедийно и ярко представленные на экспозиции, легко соотносятся с базовыми профессиональными профилями и основными видами экономической деятельности, суммарно охватывая более 90% рынка труда нашей страны. Выставки будут принимать школьников 6-11 классов до 30 ноября.

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