Последних моделей IPhone покупателям приходится ждать больше месяца: сколько еще продлится дефицит

Поставщики не могут привезти в страну столько смартфонов, сколько готовы купить россияне. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Поставщики не могут привезти в страну столько смартфонов, сколько готовы купить россияне. Представитель бренда «Билайн» получил в октябре только 25% от необходимого количество смартфонов, в «Связном» сообщают, что получили только 20% от потребности, выяснили «Ведомости». Идут перебои с поставками трех самых популярных брендов: Samsung, Xiaomi и Apple (подробнее см. КОНКРЕТНО). Самые востребованные модели - iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max с памятью 256 и 512 Гб - покупатели ждут больше месяца.

Все дело в пандемии и ее ограничениях: сбои в поставках, нарушение производственного цикла, жесткий дефицит чипов, массовый спрос на компьютеры и телефоны из-за перехода на удаленку.

Как рассказали kp.ru в пресс-службе М.Видео-Эльдорадо, ассортимента смартфонов и объемов хватит, чтобы удовлетворить сегодняшний спрос. Но отдельных моделей новинок может временно не хватать.

- Пандемия оказывает влияние на всю цепочку производства – от комплектующих до поставок, нерегулярность циклов производства – общемировой тренд и Россия тут не исключение. Мы хотели бы видеть более высокий уровень поставок в Россию, но понимаем, что есть объективные факторы, влияющие на снижение уровня поставок на глобальном уровне, - отметили в компании.

Продаются же смартфоны в третьем квартале 2021 года примерно в том же количестве, что и в этот же период прошлого года. По оценке М.Видео-Эльдорадо, с июля по сентябрь продано порядка 8,5 млн. штук на общую сумму 200 млрд рублей, что примерно на четверть выше, чем годом ранее. Всего за 9 месяцев 2021 года в стране продали 21,5 млн устройств на 500 млрд. руб.

Активнее всего растет спрос на телефоны ценой от 50 тыс. рублей. Флагманы в процентном отшношении за год стали покупать почти вдвое чаще. Отчасти люди таким образом инвестируют свои сбережения, отчасти — дело в желании иметь смартфон с максимальным набором технических функций. Важно, что россияне стали более требовательны к защите информации, платежным сервисам. Также вдвое больше стали покупать устройства в бюджетной категории (ценой от 10 тысяч до 15 тысяч рублей).

Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян убежден, что без смартфонов люди не останутся.

- В мире сейчас большие проблемы с производством чипов и некоторых других комплектующих, поэтому проблема будет у тех, кто хочет самые последние модели самых популярных брендов Samsung, Xiaomi и Apple, - подчеркивает эксперт. - В остальном рынок в состоянии обеспечить потребности россиян. При этом нужно понимать что из-за резкого роста потребления чипов такая ситуация сложилась практически по всем отраслями экономики. И, видимо, будет продолжаться еще пару лет. Поэтому какие-то перебои могут случаться.

По словам Казаряна, намного меньше сложностей будет со средней линейкой смартфонов, так как для них уже произведено больше чипов, для них есть больше доступных линий производства и их изготовление не так много завязано на модернизацию, чем у мощных моделей.

С одной стороны ситуация может помочь залежавшимся на складах смартфонам найти покупателей. Однако ведущий аналитик РАЭК замечает, что в последние пару лет поведение потребителя изменилось.

- Россияне готовы ждать и откладывать покупку, а не заменять телефон на не вполне подходящий по циклу обновления, - говорит он. - Благо сейчас нет предпосылок серьезного повышения цен. Рынок смартфонов довольно жестко контролируется рекомендованными ценами производителя, поэтому в тот момент, когда телефон вышел «белым» на рынок, серьезное отклонение от цены маловероятно. Другой вопрос, что отпускные цены вполне могут повышаться. Но если это произойдет, то в пределах 10%.

КОНКРЕТНО

Самые продаваемые бренды смартфонов в России:

1. Samsung

2. Xiaomi

3. Apple

4. Honor

5. Realme.

Самые продаваемые модели смартфонов:

1. Xiaomi Redmi 9A (32 Гб)

2. iPhone 11 (128 Гб)

3. Xiaomi Redmi 9 (64 Гб)

4. Samsung Galaxy A12 (64 и 32 Гб).

По данным М.Видео-Эльдорадо за 2021 год