Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: инвестиции в молодежь как средство борьбы с антисемитизмом

Вячеслав Моше Кантор, президент ЕЕК

На заседании присутствовали президент Израиля Ицхак Герцог, Эммануэль Макрон, президент Франции, Энтони Блинкен, Государственный секретарь США, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, Заместитель Председателя Совета Федерации РФ Константин Косачёв, Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор и многие другие. Всего на форуме присутствовали главы государств и правительств, исследователи, эксперты и представители гражданского общества, а также руководители компаний, работающих в области высоких технологий и социальных сетей, таких как Google, Facebook и TikTok из почти 50 стран. Такое внимание к мероприятию свидетельствует о признании высокой важности и актуальности поднятой проблемы - широкому распространению антисемитских и расистских идей в мире.

Президент (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор в своем докладе от имени еврейских общин Европы, обращаясь ко всем мировым лидерам, сосредоточил внимание на необходимости предпринять все возможные меры для работы с молодым поколением, которое, особенно в период самоизоляции, было подвержено влиянию потока дезинформации, экстремизма и антисемитизма в Интернете.

«Ещё никогда в истории молодое поколение, которое так мало осведомлено о трагедии Холокоста, не подвергалось столь интенсивному информационно-психологическому воздействию теориями заговора и ложью», - заявил Вячеслав Моше Кантор. - Поэтому предотвращение одурманивания молодых людей экстремизмом – одна из главных задач нашего времени. Однако пока большинство использованных нами в этой области стратегий оказались безрезультатными», - добавил он.

«Мы должны больше инвестировать в молодёжь. Нам необходим новый общественный договор между поколениями», - отметил Вячеслав Моше Кантор.

Одним из решений проблемы экстремизма среди молодежи по мнению Вячеслава Моше Кантора может стать многосторонний подход, который предполагает, как и обеспечение прочной экономической основы, так и использования силы социального влияния и просвещения. Для этого он предлагает использовать привычные для молодежной среды инструменты – адаптироваться к цифровым технологиям, использовать инфлюенсеров и лидеров мнений, создавать социальные платформы, где каждый сможет себя чувствовать комфортно.

«Мы не сможем победить антисемитизм, если не победим экстремизм в целом! Мы можем превратить соцсети в наиболее эффективный инструмент для борьбы с экстремизмом», — подчеркнул президент ЕЕК.

Международный форум в Мальмё должен был состояться в октябре 2020 года, через 75 лет после окончания Второй мировой войны и освобождения концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау), но был отложен в связи с общей эпидемиологической обстановкой.

Источник: фото предоставлено офисом Правительства Швеции, фотограф Ninni Andersson