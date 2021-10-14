Россия возобновляет авиасообщение с Таиландом, Тунисом и еще 7 странами: что надо знать туристам

Таиланд до пандемии был одним из популярнейших зимних курортов, там отдыхали до миллиона россиян в год. Фото: Shutterstock

Оперативный штаб принял решение возобновить с 9 ноября 2021 года авиасообщение еще с девятью странами. Среди них популярные у наших туристов курорты – Таиланд и Тунис. Обе страны открыты для путешественников из России (условия – см. ниже).

Также оперштаб разрешил официально выполнять рейсы в несколько стран Европы: Нидерланды, Словению, Норвегию и Швецию. Граждане РФ с туристическими целями пока могут прилететь лишь в Словению.

И еще в списке государств, с которыми возобновляется авиасообщение, - Оман, Иран и Багамы. И тут отпускникам интересен в первую очередь Оман.

ТАИЛАНД – ДЛЯ ВАКЦИНИРОВАННЫХ

Оперштаб открыл два маршрута: Москва – Бангкок и Москва – Пхукет, по 2 рейса в неделю на каждом. “Авиасообщение с Таиландом возобновляется с учетом требований страны, только для граждан Российской Федерации, вакцинированных против коронавирусной инфекции”, - говорится в решении.

Новость и правда хорошая. Во-первых Таиланд до пандемии был одним из популярнейших зимних курортов, там отдыхали до миллиона россиян в год. Во-вторых, сейчас туда даже грузопассажирские рейсы практически не выполнялись (в отличие от большинства других стран). В-третьих, королевство постепенно смягчает коронавирусные ограничения для туристов и признает российскую вакцину “Спутник V”

Рейсы в Таиланд уже заявлены в расписании “Аэрофлота”, билеты Бангкок на ноябрь стоят от 34 тысяч рублей (туда – обратно).

Таиланд постепенно открывается для иностранных туристов – но только для вакцинированных. «Спутник V» признан, другие российские вакцины нет.

Сейчас отдохнуть без карантина (при условии вакцинации) можно на островах Пхукет и Самуи, Панган и Тао, некоторых курортах провинции Краби. С 1 ноября карантин для привитых путешественников планируют отменить также в Бангкоке и Паттайе, Хуахине и Чиангмае. С 1 декабря – еще в нескольких районах королевства.

ПЦР-тесты нужны, причем несколько: до вылета, после прибытия, через 7 и через 10 - 14 дней пребывания.

Для невакцинированных путешественников обязателен 10-дневный карантин на всей территории страны (увы, это касается и привитых “Ковивак” и “ЭпивакКорона”).

ТУНИС

Тунис давно открыт для российских туристов, правда, пляжный сезон во второй половине ноября уже закончится. Но останутся солнце и талассотерапия.

Оперштаб разрешил рейсы в Монастир: из Москвы 7 рейсов в неделю, из других аэропортов России по два рейса в неделю.

Для въезда в стану нужен ПЦР-тест.

Тунис давно открыт для российских туристов, правда, пляжный сезон во второй половине ноября уже закончится. Но останутся солнце и талассотерапия. Фото: Shutterstock

СЛОВЕНИЯ И ДРУГАЯ ЕВРОПА

В Европу фактически рейсы выполняются и сейчас, так что решения Оперштаба в большинстве случаев только меняют их статус. С 9 ноября официально и регулярно авиакомпании будут летать в Нидерланды (Амстердам и Эйндховен), Словению (Любляну), Швецию (Стокгольм и Гетеборг) и Норвегию (Осло и Берген).

Нидерланды, Норвегия и Швеция пока не разрешают гражданам РФ въезд с целью туризма, только на лечение, учебу, по бизнес-приглашениям. Также рейсами смогут воспользоваться обладатели ВНЖ в Европе.

Словения – исключение, «Спутник V» там признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест.

Переболевшие коронавирусом освобождаются от ПЦР-теста в том случае, если успели сделать одну дозу прививки. Всем остальным для въезда необходим ПЦР. Сложность в том, что посольство Словении в Москве туристические визы не выдает. Но можно приехать по действующей многократной шенгенской визе другой страны.

ОМАН, ИРАН И БАГАМЫ

И еще три маршрута, разрешенных Оперштабом: в Оман (Маскат), Иран (Тегеран) и Багамские острова (Нассау). На Багамы прямых рейсов из России не было никогда, и вряд ли они появятся сейчас. А вот Оман – это интересно. Страна на побережье Персидского залива любима ценителями восточной экзотики и хороших пляжных отелей. И открыта для туристов – правда, опять же для вакцинированных. “Спутник V” признан, ПЦР-тест для въезда необходим.

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