«Черной пятницы» не будет: Газовый кризис может поставить крест на рождественских распродажах

Западные СМИ бьют тревогу магазины и покупатели из-за перебоев с поставками рискуют остаться без главного новогоднего подарка — массовых распродаж. Фото: Shutterstock

Западные СМИ бьют тревогу магазины и покупатели из-за перебоев с поставками рискуют остаться без главного новогоднего подарка — массовых распродаж. Эта потребительская лихорадка обычно начинается в «черную пятницу» — последний рабочий день ноября, когда торговые сети объявляют огромные скидки в честь предстоящих праздников, а азартные клиенты сметают подешевевший товар. В итоге довольны все: средний человек успешно спускает годовую премию на какой-нибудь распродажный айфон, а продавец в пару суток делает месячный оборот.

Последние годы американская традиция черных пятниц пришла и в Россию. Но теперь этот потребительский бум рискует закончиться, не начавшись. В Европе начался энергодефицит. Полтора года назад нефть стоила $20, сейчас — $80. А природный газ подорожал как минимум в пять раз. Автовладельцы бросились скупать бензин — и в Британии он теперь в дефиците. А нет топлива — и товар не привезешь. Особенно в малые и средние магазины без собственных складов.

- Через порт Саффолк проходит 40% контейнерного импорта Британии, — пишет лондонская газета The Sun. — Обычно такой судовой контейнер перегружают на машину и отправляют заказчику в течение пяти дней. Но теперь срок увеличен вдвое.

В этих огромных металлических ящиках — не только товары первой необходимости, но и, например, партии игрушек, привезенные с китайских фабрик. И если так будет продолжаться, то они не придут в магазины ни к 25 ноября, ни к 25 декабря. То есть дети (и не только они) останутся без рождественских подарков, подчеркивают журналисты.

В общем, британцам можно лишь посочувствовать. Несмотря даже на то, что в дефиците некоторые из них обвиняют… Москву. Не хочет, мол, поставлять в Европу газ по цене ниже рыночной.

Но мир уже давно стал глобальным, и если пандемия чего угодно вспыхнула где-нибудь на краю земли — значит, скоро она придет к нам. Может ли с таким же дефицитом столкнуться и России? На этот вопрос «Комсомольской правде» ответил кандидат экономических наук Леонид Хазанов.

— В нашей стране с поставками товаров пока заметных трудностей нет, зато налицо постепенное подорожание продуктов питания. И в ближайшие месяцы цены на них могут и подняться еще выше, — объясняет эксперт. — Причина — целый комплекс факторов, имевших место в нынешнем году. От неблагоприятных погодных условий, вызвавших кое-где неурожай — и заканчивая высокими ценами на пестициды и комбикорма вкупе с низкими темпами уборки того же урожая. В результате аграрии стараются переложить возросшие издержки на пищевые предприятия, а те, в свою очередь, — на торговые сети.

Однако, по словам эксперта, самые неприятные сюрпризы действительно могут нагрянуть к «черной пятнице» или новому году. Причина — все те же локальные энергетические кризисы в Европе и Китае. Там столкнулись с дефицитом природного газа (в КНР — еще и угля). В Европе это уже привело к дальнейшему разрыву технологических цепочек — например, спаду выпуска азотных удобрений. На Россию это действительно никак влияет.

Но зато в Китае власти для борьбы с энергетическим кризисом пошли на принудительную остановку предприятий в самых разных отраслях. Нет потребления энергии — нет и проблемы. Но производство большинства гаджетов, включая айфоны, находится там же, в Поднебесной.

— Уже несколько месяцев наблюдается нехватка микрочипов: они тоже производятся в Китае и требуются для сборки высокотехнологичной продукции. Из-за этого даже наш «АвтоВАЗ» уже останавливал конвейеры. И ситуация с чипами может ухудшиться. Поэтому я допускаю возможность перебоев с поставками электронной техники в Россию, отчего и ассортимент смартфонов в магазинах сотовой связи в течение ближайших 2,5 месяцев может уменьшиться, — полагает Леонид Хазанов.