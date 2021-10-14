Норвежская полиция назвала имя лучника-террориста

Норвежские полицейские на месте ЧП в Конгсберге. Фото: REUTERS

Норвежская полиция назвала имя лучника, убившего накануне пятерых и ранившего как минимум троих жителей города Конгсберг.

37-летний Еспен Андерсен Бротен родился и большую часть жизни прожил там же, но имеет датский паспорт благодаря матери — также гражданке соседнего королевства. На протяжении всей его взрослой жизни у него были нелады с психикой, говорят его соседи. Поэтому они всегда старались держаться от этого крупного мужчины подальше. Круг его общения был очень ограничен.

Судя по тому, что к нему домой регулярно наведывалась полиция, он был местным «обычным подозреваемым». Т.е. объектом постоянного внимания и полицейской профилактики, оказавшейся в итоге неэффективной. В 2017-м году после его поста в Ютюбе о переходе в Ислам полиция подозревала его в склонности к радикализму, но в последние годы не получала этому подтверждений.

В свою очередь норвежская полиция безопасности PST (местная контрразведка) в пресс-релизе сообщила, что бойня в Конгсберге оценивается как террористический акт. Мотивы Бротена пока неизвестны, но следователи надеются их выяснить в ходе психологической экспертизы.

Уровень террористической угрозы в стране оценивается как высокий: в PST опасаются, что вчерашнее событие может спровоцировать на насильственные действия против населения кого-нибудь еще. Поэтому вся норвежская полиция получила приказ выходить службу с табельным оружием (обычно полицейские его не носят, за исключением групп быстрого реагирования).

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