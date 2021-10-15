Как и куда выкинуть хлам из своей квартиры

Фото: Shutterstock

Задумалась недавно, куда девать старое сломанное кресло. Таких вещей, которые ни в мусоропровод, ни в обычный контейнер возле дома выкидывать не полагается или не получится, набирается не так уж мало. И что с ними делать — если, как нынче модно говорить, вести себя ответственно и не захламлять окружающую среду? Разбираемся с экспертами навигатора по экологическим и социальным сервисам +1Город.

КРУПНАЯ ТЕХНИКА И МЕБЕЛЬ

Если она еще в работоспособном состоянии, сначала можно попытаться продать ее на интернет-площадках типа «Авито» или «Юлы» или отдать бесплатно в благотворительную организацию.

В частности, чистую и целую мебель любой марки (за исключением мягкой) принимает и передает в один из благотворительных фондов IKEA в рамках своей социальной программы. Надо оставить заявку на сайте и приложить фотографии мебели. Если мебель годится для нужд фонда, с вами свяжутся и сами ее заберут.

«Убитую» технику или мебель, которую использовать уже нельзя, можно отнести в бункеры для сбора крупногабаритного мусора (это такой очень большой мусорный контейнер). В Москве их много — 2824, ближайший нашла почти у своего дома. Адреса есть на сайте Портала открытых данных Правительства Москвы. В других городах можно воспользоваться любым из эконавигаторов (см. «Полезные ссылки»).

КСТАТИ

В столице в скором будущем обещают организовать новый сервис — «Вывоз ненужных вещей». Он уже анонсирован на портале mos.ru. Услуга будет бесплатной, предоставят и транспорт, и грузчиков. Мотивировка такая: тяжелые предметы дотащить до специального контейнера, да и просто вынести из квартиры без посторонней помощи сложно. Поэтому возникает много проблем с правильной утилизацией крупногабаритного хлама.

На первом этапе начнут принимать заявки на вывоз громоздких вещей из металла — типа старого холодильника, а также превратившихся уже в металлолом автомобилей. В последнем случае подать заявку сможет только владелец «автохлама», отправить на утилизацию чужую машину не получится. Следом обещают организовать вывоз и тяжелой мебели: например, старого дивана или шкафа. Оставить заявку сможет любой совершеннолетний пользователь, зарегистрированный на mos.ru.

ЭЛЕКТРОНИКА И БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Их можно сдать на переработку в экоцентры или воспользоваться волонтерскими акциями.

- Это, например, акции «ЭлектроВесна» и «ЭлектроОсень», которые проводит движение «Раздельный сбор» и в Москве, и в регионах, - инструктируют kp.ru в +1Город.

Ближайшая акция начинается 16 октября, подробности для своего региона можно узнать на сайте:

Вне акций мелкие электрические и бытовые приборы можно сдать, например, в «Собиратор» (sobirator.ru - работает по разным городам) или в «Сборку» (ecosborka.ru - работает в Москве) - это и есть экоцентры. Принимают, в частности: телефоны, планшеты, ноутбуки, пылесосы, фены, утюги, чайники и т.п.

Как ответственно поступить с хламом, чтобы не захламлять лишний раз окружающую среду? Фото: Shutterstock

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

Это батарейки, лампочки, ртутные градусники и прочее, что вообще-то строжайше запрещается выкидывать в обычную мусорку (штраф 1- 2 тыс. руб. за первое нарушение - но установить, кто именно выкинул в общий контейнер опасную лампочку, обычно проблематично — так что скорее речь идет о гражданской сознательности).

Батарейки сдать проще всего, их принимают во многих магазинах «Вкусвилл» и «Перекресток» и ряде других, все точки приема и ближайшие к дому или работе удобно посмотреть на карте +1Город» - ищете там значок батарейки или вводите в поиске «Сдать батарейки».

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ:

-в Москве путь вам в Объединенные диспетчерские службы (ОДС) своего района, адреса есть на Портале открытых данных Правительства Москвы.

-лампочки принимают во многих магазинах IKEA, Леруа Мерлен (адреса экобоксов по разным городам тут), Глобус и Касторама.

РТУТНЫЕ ГРАДУСНИКИ и другие опасные отходы — для них контейнеры оператора "Первый экологический сервис" и его партнеров в регионах. Есть в Москве, Подмосковье и прилегающих областях. В других регионах можно найти что-то свое (см. «Полезные ссылки»).

ОДЕЖДА И ДРУГИЕ ВЕЩИ

Их принимают благотворительные организации — и, в зависимости от состояния, передают нуждающимся либо на переработку. Что-то попадает на специальные распродажи — типа социальной барахолки. Вот несколько вариантов.

- Фонд «Второе дыхание» - ненужная домашняя одежда в разном состоянии, аксессуары к ней, домашний текстиль. Работает в Москве и многих других городах России. У фонда либо установлены специальные контейнеры, либо действуют пункты приема, довольно часто они находятся в популярных магазинах модной одежды (карта по городам — на сайте фонда)

- Проект «Чумодан» в Москве - можно отдать одежду, спортивный инвентарь, детские вещи и игрушки, приспособления для инвалидов, текстиль, книги и многое другое. На сайте проекта надо заполнить заявку и описать вещи, которые вы хотите сдать — к вам за ними бесплатно приедут. Дальнейшая судьба вещей, в зависимости от их состояния, может быть разной. Например, постельное белье, которое уже не годится людям, передают в собачьи приюты.

- Проект “Добрые вещи” в Москве — принимают одежду, обувь, спортинвентарь без грубых дефектов и пригодные для использования

- Благотворительный магазин «Спасибо» в Санкт-Петербурге - по городу установлены специальные контейнеры, плюс можно заказать платный вывоз вещей прямо из квартиры.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Здесь вы найдете, что и где можно сдать поблизости от своего дома в Москве и других городах прямо на карте

gorod.plus-one.ru/

recyclemap.ru/

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Куда деть умершего домашнего питомца

Это действительно особый вопрос, потому что домашние животные воспринимаются как члены семьи и попрощаться с ними многие хотят «по-человечески» - чтобы была могилка, куда можно прийти.

Но при этом не стоит забывать и про российское законодательство. Как объяснили kp.ru эксперты +1Город, оно смотрит на вопрос под другим углом зрения: избежать распространения опасных болезней, от которых могло уйти из жизни животное. Умершие домашние питомцы считаются «биологическими отходами». По Приказу Минсельхоза об утверждении ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов от 26 октября 2020 года, хоронить их в землю, вывозить на свалки, в мусорные контейнеры, леса, поля, овраги, водные объекты категорически запрещено под угрозой административной ответственности. Сердобольные владельцы, решившие закопать умершую животинку в ближайшем лесу или парке, рискуют быть оштрафованными на 4-5 тыс. руб.

Законных способов распрощаться с завершившим свой путь питомцем несколько.

1) Отнести в один из государственных пунктов приема трупов домашних животных. Для столицы список есть на Портале открытых данных Правительства Москвы.

2) Обратиться в ветеринарную клинику, где питомца наблюдали или просто ближайшую. Ветеринар должен провести осмотр и в случае подозрения на что-то опасное — вскрытие. Если ничего заразного не обнаружится, тело передадут на общую кремацию (от 300 руб. в государственной ветклиники, от 1000 руб. - в частной).

3) Для владельцев, которых подобное не устраивает, есть еще один путь — индивидуальная кремация. Ее предлагают частные ветклиники (от 4000 руб.). Правила те же, но вам выдадут на руки урну с прахом (эксперты +1Город рекомендуют просить сертификат с указанием клички и номера паспорта питомца, подписью ветеринара, присутствовавшего при процедуре, и печатью клиники — чтобы быть уверенными, что вам отдали точно ваше и все было сделано правильно). Можно даже заказать ритуал прощания — ну примерно все так же, как у людей (минимум 7000 рублей).

В отличие от трупика, прах в урне вы уже вправе захоронить у себя на личном участке или на частном кладбище домашних животных. Такие есть в Москве (захоронение урны - от 5 тыс. руб, хранение ее в колумбарии - от 3 тыс. руб.) и некоторых других крупных городах.