«Московский фестиваль прессы» в этом году могут посмотреть все неравнодушные к СМИ

С 14 по 16 октября в столице проходит «Московский фестиваль прессы» — уже 19-й. Каждый день события посвящен одному наиболее насущному вопросу современной медиаиндустрии и издательского бизнеса. Из-за пандемии мероприятие второй год подряд проходит онлайн. Поэтому стать виртуальным зрителем может любой, кому интересна тема новых медиа.

В программе мастер-классы от профи и круглые столы. Расскажут о трендах в СМИ, изменениях и трансформации в диджитал эпоху. Выступают топ-менеджеры федеральных и московских изданий, а также представители книжной индустрии.

— Пятница, 15 октября посвящена проблемам digital-интеграции и взаимодействию современной прессы с new media. Главным отраслевым событием станет обсуждение темы работы журналиста в постковидную эпоху. Участники «круглого стола» в рамках дискуссионной панели ответят на вопросы: как цифровые технологии изменили работу редакций и повлияли на изменение аудитории печатных брендов, чем отличается контент печатного издания и цифровой платформы, являются ли блогеры партнерами или конкурентами профессиональных журналистов, — сообщают организаторы фестиваля.

15 октября в 15:20 мастер-класс дает обладатель двух премий «Золотой глаз», один из лучших репортажных фотографов России, фотокор «Комсомольской правды» Владимир Веленгурин. Мэтр поделится, как изменилась его профессия в эпоху, когда картинки и видео все больше вытесняют текст из медиапространства.

16 октября выступает спецкор отдела внутренней политики «КП» Дина Карпицкая. Ее тема: «Искусство репортажа: лайфхаки для молодого журналиста». Начало в 15:30.

Более подробно с программой «Московского фестиваля прессы» можно познакомиться на сайте pressfest.ru и страницах фестиваля в социальных сетях. Там же смотрите прямые трансляции с мероприятий.