Вопрос дня: Прощать ли высланных гастарбайтеров? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Петр ТОЛСТОЙ, вице-спикер Госдумы:

- Не надо. Такие меры прощения обнуляют принцип неотвратимости наказания тех, кто нарушил наши законы. Все это в угоду лоббистам ввоза дешевой рабочей силы. Не хочет бизнес платить нормальные зарплаты, хочет больше зарабатывать. А в результате - рост преступлений, совершаемых мигрантами. И это уже издержки не бизнеса, а нас всех.

Николай СВАНИДЗЕ, историк, журналист:

- Вообще любая амнистия вещь хорошая, тем более в нашей стране - это благо! Иногда и миловать надо, в том числе и ребят, которые пашут на черных работах. Одному богу известно, кто там кому мог давать взятки при депортации.

Иван СКОРИКОВ, политолог, эксперт Института стран СНГ:

- Не нужно, особенно на фоне всплеска русофобии в странах Средней Азии.

Глеб ПЬЯНЫХ, экс-ведущий «Программы Максимум», ведущий канала «Дом за год»:

- У меня работал сварщик Анвар. Мастер, который соединял сложнейшие конструкции. Год назад он мне снова понадобился, но въехать не смог. А в России, между прочим, строительный бум. Рабочих рук не хватает. Поэтому нужны и узбеки - отличные ребята!

Петр ШКУМАТОВ, координатор общества «Синие ведерки»:

- То, что большинство высланных мигрантов работали на транспорте, это точно. И мы знаем огромное число случаев, когда их депортировали за нарушения на дороге, порой очень тяжелые. Если эти люди вернутся, неизвестно, что это может за собой повлечь.

Сергей ШАРГУНОВ, депутат, телеведущий:

- Не поддерживаю. Криминализация стране не нужна. Лучше другим озаботиться - решительнее давать российские паспорта нашим соотечественникам, решившим вернуться домой.

Денис РАКША, экономист:

- По большей части речь идет о людях, которые нарушили сроки пребывания в России (вместо 3 или 6 месяцев находились дольше) и им при выезде поставили штамп. Амнистия - это нормально с учетом того, что Россия нуждается в рабочих руках.

Дмитрий МИХАЙЛОВ, директор информационно-правового центра «Миграция и закон»:

- Амнистии нужны, но их надо проводить с большей открытостью. Не так, чтобы люди узнавали об этом по слухам, без разъяснений заранее от МВД и правительства.