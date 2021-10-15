Божена Рынска рассказала, почему Ксении Собчак все сходит с рук

Скандально известная журналистка Божена Рынска много лет воюет за деньги отца-основателя НТВ Игоря Малашенко, который ради нее ушел из семьи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скандально известная журналистка Божена Рынска много лет воюет за деньги отца-основателя НТВ Игоря Малашенко, который ради нее ушел из семьи. Дележка состояния стоимостью более миллиарда рублей началась с разводом Малашенко и не заканчивается даже после его смерти. В феврале 2019 года предприниматель покончил с собой, не указав в завещании законную супругу Божену. Но вдове, которая через полтора года после трагедии с помощью замороженных эмбрионов родила дочь от Игоря Малашенко, удалось вдвойне увеличить свой потенциальный капитал. Когда оставшаяся без средств к существованию Рынска наконец получит наследство, она рассказала в большом интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

О том, как унизительно быть бедной в России

- Когда я без денег, я ощущаю чувство незащищенности. Мне может нахамить стюардесса в эконом-классе, давка и очереди в аэропорту - я это все переношу очень тяжело. Унизительно жить в плохих отелях, я ненавижу плохие отели. Не могу нанимать дорогих адвокатов... Вот в Латвии мне комфортно без денег. Полиция там работает, адвокаты недорогие. Там я защищена. Например, в Латвии сталкерство под запретом. Если я заметила, что меня кто-то тайком снимает, просто написала заявление в полицию, указала подозреваемых - туда сразу пришли, провели беседу. Законы работают.

О том, как заставила Малашенко уйти из семьи

- Я ему говорила: "Я найду тебе работу, но только когда ты будешь разведен. Я не хочу помогать тебе зарабатывать деньги для той семьи. То есть меня ты держишь впроголодь, туда бабло идет эшелонами. Я не буду тебе помогать и тебя промоутировать, пока ты не разведешься и не женишься на мне. Там сидит конечный бенефициар (законная супруга Елена Малашенко. - Ред.), я не буду забрасывать дрова в эту топку. Когда там все будет закончено, я за тебя возьмусь. Я буду работать только на нас".

О том, как могла предотвратить суицид мужа

- Если бы я могла что-то изменить, я бы не создавала напряженной атмосферы в доме. Я бы перестала устраивать ему выговоры, что он ничем не занимается и все свалил на меня. Когда он сказала мне: "Зюка, давай начнем все сначала", я не стала бы иронизировать, села бы рядом и выслушала. А в реальности я сказала: "Игорь, давай для начала ты встанешь с кровати, оденешься, сядешь за стол". Я отреагировала, как училка. Он ответил: "Не встану". Ну окей, значит мы с тобой ничего не начнем. Мне казалось, что он не встает, потому что ему удобно все на меня свалить. А после его смерти я тоже залегла на кровать и не могла с нее встать.

О войне с бывшей женой Малашенко

- Она хотела отжать у него 80% от всего имущества - такого же не бывает, он просил ее о половине. Но она наняла самых агрессивных адвокатов Нью-Йорка, которые выливали на Малашенко тонны клеветы. Плюс предательство детей его подкосило - он чудовищно это переживал. Ни за что в жизни я бы не отдала эти 80%, никогда (в этот момент ведущая спросила, согласилась бы Божена отдать имущество, лишь бы уберечь мужа от суицида. - Ред.). Нам бы не хватило денег - на что жить? Отдавать наглому агрессору просто за то, что он агрессор? За что ей отдавать 80% и обрекать себя на нищету? За душевное спокойствие? Я считаю, она слишком ничтожное создание, чтобы вестись на ее шантаж.

О наследстве в 1 миллиард рублей

- Кэша, наличных денег там нет. Есть недвижимость на 16 миллионов долларов (более 1 миллиарда рублей. - Ред.). На эти деньги претендую я, моя дочь тоже. Но суды в Америке зависли из-за ковида. В любом случае, его бывшая жена и дети получат меньше, чем получили бы от нас добровольно. Это сказка о старухе и разбитом корыте.

О любви к дочери и собаке

- Я бы хотела быть разумной мамой, а не мамой-самодуром. Я всегда хвалю свою дочь. У меня такие же отношения и с собакой. Собака знает, что она самая любимая собака на свете, самая красивая, самая умная. И если на этом фоне я ей иногда скажу: "Ай-ай-ай, зачем же так поступила?", то она понимает, что это какой-то случайный косяк, а так-то базово она лучшая собака на свете. И дочка должна знать тоже самое.

О феномене Ксении Собчак

- Ксения Собчак стебет и задевает всех без разбора. Тем не менее, ее везде зовут. Нужно обладать таким весом, чтобы тебя не посмели не позвать; чтобы знали, что не пригласить злую ведьму себе дороже. Она такая одна. У нее очень большой медийный вес, и если стоит выбор между ней и кем-то обидевшимся, выбирают ее.

О репутации Виктории Лопыревой

- Ее очень опасно звать в приличные дома - без мужа останешься. Был не один такой случай. Кто-то ищет чисто Барби: «Хочу иметь это, хочу в постели вот такое». Она очень четко попадает в архетип тех, кто вырос на немецкой порнухе. Кто как личность сформировался на немецкой порнухе, тот, видя такую шикарную блондинку, теряет разум.

О Татьяне Толстой

- Талант штука, как мы видим по Толстой, ненадежная. Я хотела свою жизнь прожить как женщина. Для меня важно было быть замужем, вместе с человеком, которого люблю и хочу. У меня вот такое получилось с Малашенко. В первую минуту произошло узнавание - мы созданы друг для друга. Я была оглушительно счастлива первое время. Никогда творчество не приносило мне такого упоительного счастья.

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Делать ставку на литературный талант? Я не Чехов, не Толстой. Я была бы писателем третьего порядка, сатириком второго эшелона. И что? Ну вот сидеть, работать всю жизнь, не поднимая задницы, толстеть, ходить с отвисшими сиськами в мешковатых свитерах… Для чего? Не хочу выглядеть как Толстая, жить, как она, и исходить злобой.