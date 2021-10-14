Ксения Собчак появилась у Андрея Малахова после смертельного ДТП

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак появилась в эфире скандального шоу Андрея Малахова после смертельного ДТП в Сочи. В результате аварии погибла 35-летняя Екатерина Тарасова. Что касается жены Константина Богомолова, то она спешно покинула место трагедии. Сей факт возмутил общественность. На звезду набросились с обвинениями - мол, она не должна была сбегать, бросать раненых. Как известно, знаменитость пересела в другую машину и уехала в аэропорт, в тот же день вылетела в Москву.

Ксения Собчак появилась в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". Темой шоу стало страшное ДТП с участием блондинки. "По поводу того, как все произошло, я неоднократно писала. Тут мне добавить нечего. Тем более протоколы разговоров со следователями каким-то непонятным образом сразу оказываются у журналистов. И они на разные лады пытаются поймать меня на вранье. Поймать меня не получится, потому что вранья нет. Мне не от чего защищаться...", - заявила теледива.

Ксения Собчак появилась в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Она отметила, что давно для многих является костью в горле. "Из-за того, что я для многих людей не очень приятный человек, за которым тянется скандальная слава, людям почему-то кажется, что ничего плохого со мной случиться не может. Я не могу попасть в реальную аварию, не могу испугаться, растеряться. Мне не может быть страшно или больно", - говорит звезда.

Ксения напомнила, что и сама пострадала в смертельной аварии. "Я отключилась, меня тошнило, у меня разрывалась голова. Мне казалось, что много времени прошло", - объяснилась она.

После чего добавила: "Что я могла сделать? Я не врач, я не спасатель. «Скорая» была вызвана. Не понимаю, как я могла кому-то в моем состоянии помочь. Но сейчас я делаю все, что есть в моих силах, чтобы помочь близким пострадавших не словами, а делом".

Напомним, Ксения Собчак попала в смертельное ДТП на 38-м километре дороги "Адлер - Красная Поляна". Водитель Mercedes S 500, в котором сидела жена Константина Богомолова, ее директор и помощница, во время обгона выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с Volkswagen. После этого последний срикошетил в микроавтобус. В результате пассажирка Volkswagen умерла на месте. 60-летняя женщина из этой же иномарки в тяжелом состоянии в больнице, у нее сломан позвоночник. За жизнь 28-летнего водителя борются врачи. Собчак получила сотрясение мозга, ушибы внутренних органов.