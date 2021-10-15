Запланированное на 1 ноября 2021 открытие Израильских границ не коснется россиян

На первом этапе Израиль планирует открыть границы с 40 странами Фото: REUTERS

Согласно сообщениям в израильских СМИ, страна впервые за полтора года планирует открыть границы для иностранных туристов – произойти это должно с 1 ноября 2021.

Помимо сертификатов о вакцинации от коронавируса иностранным туристам, прилетающим в Израиль, придется заполнять специальную декларацию, в которой они среди прочего должны будут дать согласие на прохождение карантина за свой счет. Изоляция понадобится в то случае, если будет установлено, что иностранец контактировал с человеком, заболевшим коронавирусом.

Кроме того, декларация будет предусматривать согласие иностранного гражданина на мониторинг его перемещений по стране с целью отслеживания его контактов. Если будет установлен риск возможного заражения, туристу придется самоизолироваться в гостинице или у друзей.

На первом этапе Израиль планирует открыть границы с 40 странами, с которыми подписаны двусторонние договоры. С 21 ноября ожидается возобновление авиасообщения со всеми странами, у которых с Израилем есть соглашение о безвизовом режиме.

Пускать в страну планируют исключительно привитых путешественников – полная доза вакцины должна быть получена не ранее чем за полгода до прибытия в страну и только теми вакцинами, которые признаны Всемирной организацией здравоохранения.

К сожалению для российских туристов, «Спутника V» в этом списке пока нет.

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