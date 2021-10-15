Инструкция по самоосмотру и истории женщин, которые столкнулись с раком груди

Второй год подряд Lamoda поддерживает Розовый месяц, напоминая, как важно женщинам регулярно проходить осмотры. По данным ВОЗ, каждая 12 женщина может столкнуться с раком молочной железы, но 90% женщин можно спасти, если выявить болезнь на ранних стадиях.

В этом году на специальном лендинге, созданном совместно с нацпроектом «Здравоохранение» и АНО «Национальные приоритеты», пользователи Lamoda могут найти пошаговую инструкцию о том, как самостоятельно провести 5-минутный осмотр, ссылки на медицинские учреждения, куда следует обратиться за помощью, а также ссылку на официальный портал Минздрава России об онкологических заболеваниях onco-life.ru.

В течение следующего месяца Lamoda будет делиться историями женщин, которые побеждают или уже победили рак молочной железы. Фотомоделями для этого проекта стали в том числе женщины, которые обратились за помощью в благотворительный фонд “Дальше”, помогающий женщинам с онкозаболеваниями. Узнать больше о фонде и подписаться на разовое или регулярное пожертвование также можно на странице проекта. Автором проекта стал фотограф Георгий Кардава, создатель популярного Youtube канала #ГеоргийЗаКадром.

Lamoda продолжает развивать секцию инклюзивных товаров - теперь на площадке представлены бюстгальтеры Oysho со специальным кармашком для протеза и уходовые средства от бренда La Roche-Posay, призванные снизить дискомфорт кожи, возникающий при лечении онкологических заболеваний.

«Рак груди – один из самых распространенных видов онкологических заболеваний у женщин. Реализация нацпроекта «Здравоохранение» помогает вылечить онкопатологию, выявленную на ранней стадии, в более чем 90% случаев. Но для того чтобы вовремя обнаружить заболевание, нужно проводить самодиагностику. Мы убеждены, что в жизни каждой девушки есть свободные пять минут, чтобы обратить внимание на собственное тело. Для нас важно, чтобы в жизни девушки появилась привычка проводить самодиагностику», - отметила руководитель коммуникационного сопровождения нацпроекта «Здравоохранение» АНО «Национальные приоритеты» Наталия Дарбинян.

«В октябре Lamoda становится площадкой, которая напоминает девушкам, как важно не пренебрегать своим здоровьем и регулярно проходить осмотры. Мы постарались собрать как можно больше полезной и важной информации о раке молочной железы. Увы, мы не можем заставить болезнь отступить, но мы очень стараемся, чтобы у нас появлялись товары, которые делают путь к выздоровлению легче: специальное белье и уходовые косметические средства. Это наш способ сказать женщинам, которые столкнулись с раком молочной железы: “Мы понимаем, что с вами случилось, и мы с вами”, - прокомментировала руководитель группы по корпоративной и социальной ответственности Lamoda Оксана Костив.

В прошлом году онлайн-платформа поддержала Розовый октябрь впервые. На месяц Lamoda изменила свой каталог: одежда была сфотографирована на фотомоделях с поднятой вверх рукой — позе, имитирующей обследование на рак молочной железы, а карточки товаров были дополнены кратким сообщением о важности своевременной диагностики. Проект “Мода на диагностику”, реализованный вместе с компанией Новартис и медийным агентством Havas, привлек внимание почти 22 млн пользователей и был удостоен золота Effie, престижной награды в области маркетинга.