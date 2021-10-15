Путин попросил мигрантов учить русский язык

На Совете глав государств СНГ каждая страна говорила о своем. Фото: Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В пятницу президенты стран СНГ пообщались друг с другом по видеосвязи. По-хорошему, политикам надо было обсуждать будущее Содружества, но все как-то рассказывали о своем наболевшем. Лукашенко жаловался на санкции, Пашинян и Алиев вспоминали Нагорный Карабах. Ну а Владимир Путин выбрал тему русского языка.

- Все мы знаем, сколько трудовых мигрантов из СНГ работает в России. И для вас, и для нас важно, чтобы люди легко адаптировались к жизни в России, а для этого им важно знать русский язык. С ним мигранты быстрее поймут культуру России и бывшего Советского Союза, - заявил наш президент.

Российский лидер напомнил, что 2023 год в СНГ посвящен русскому, как языку международного общения. «Необходимы меры поддержки, сохранения и популяризации русского языка», - заметил Путин.

Президенты обсудили, что Содружеству делать с талибами (у нас Талибан пока запрещен) в Афганистане. Общая позиция такая: бросать людей там нельзя и хотя бы гуманитарную помощь возить надо.

- Не нужно пока торопиться с официальным признанием талибов. Мы понимаем, что надо с ними взаимодействовать, но будем перед этим советоваться с вами, - пообещал Путин.

Афганистан угрожает России не только возможными террористами или гуманитарными беженцами, но и наркотиками.

- Афганистан остается крупнейшим поставщиком опиатов в мире - до 90 % объема мирового рынка. Несмотря на обещания бороться с наркопроизводством, в реальности не знаю - удастся ли это талибам и хотят они этим заниматься или нет. Когда они были в прежней итерации во власти, в принципе, они это делали и делали успешно. Но сегодня будет не просто отказаться от такого источника доходов. Тем более в условиях кризисной ситуации в афганской экономике, - заметил наш президент.

Сейчас многие страны боятся, что Афганистан может превратиться в плохую копию латиноамериканских государств. Уже сегодня центральная власть в Кабуле не вполне контролирует филиалы Талибана в провинциях. У региональных лидеров может появиться соблазн взять наркоторговлю под свой контроль, вместо того, чтобы бороться с ней. На продаже опиума делаются безумные деньги.