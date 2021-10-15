Двое друзей пришли мириться к девушке с цветами и битой, а в итоге разбили камеру у подъезда

Эта история произошла ранним утром у одного из домой на улице Деловой в Саратове.

Эта история произошла ранним утром у одного из домой на улице Деловой в Саратове. Около 5 утра камера умного домофона зафиксировала двух молодых людей, которые шаткой походкой приблизились к подъезду. На видео попал наглядный пример того, как по-разному влияет алкоголь на людей: кто-то становится спокойным и расслабленным, а у кого-то случаются приступы агрессии.

Один из друзей пребывал в романтическом настроении, другой — в воинственном. Первый парень держит в руках цветок, а второй — бейсбольную биту и всем своим видом показывает, что готов пустить её в ход. Подойдя к подъезду, последний начинает наносить удары по домофону. Парень с цветком отговаривает товарища от проявлений агрессии, но остановить его не удаётся. На громкие звуки из окна выглядывает девушка, к которой парни пришли мириться. Она уже спала и не ожидала гостей в такое время. Парни просят её спуститься и открыть дверь. Но долго ждать парню с битой не хочется и он возвращается к двери, и продолжает наносить удары. В итоге домофон ломается. Но видео сохранилось, его передали в правоохранительные органы, теперь полицейские устанавливают личности молодых людей.

— Поступило обращение об акте вандализма на улице Деловой. По данному факту сейчас проводится проверка, — сообщил источник kp.ru.

Если парня найдут, ему придётся возместить ущерб, который он причинил общедомовому имуществу.