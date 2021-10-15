Вспомнить славное прошлое: Солдаты Бундесвера провели факельное шествие перед Рейхстагом

Церемония вызвала неоднозначную реакцию Фото: REUTERS

Тысячи людей в военной форме в центре Берлина, марширующие с зажженными факелами и оружием перед руководителями страны. Думаете, это кадры кинохроники 30-х годов прошлого века? А вот и нет - видеозапись со вчерашнего парада немецкой армии, в ходе которого власти организовали факельное шествие.

Как пишет "Die Welt", это мероприятие было посвящено солдатам и офицерам Бундесвера, участвовавшим в операции в Афганистане. Стилистика у марша была очень похожа на факельные шествия нацистов в 1930-х годов – солдаты в парадной униформе и в касках с пылающими факелами в руках. На видео даже видно древко с фигурой, напоминающей орла, который использовался Гитлером в качестве герба Германии. Все это действо проходило после заката под Йоркширский марш Людвига ван Бетховена.

Сама церемония называлась "цапфенштрайх" и является самым торжественным видом парада в немецкой и австрийкой армиях. Посвящена она была 20-летию пребывания военного контингента ФРГ в Афганистане. Несмотря на то, что в принципе эта военная традиция имеет древнюю историю, уходящую корнями чуть ли не в 16 век, многих немецких политиков она повергла в шок, так очевидны были параллели с нацистскими маршами времен Гитлера.

"Сегодня большое факельное шествие перед Рейхстагом. Бундесвер отмечает окончание своей миссии в Афганистане. В чем смысл этого милитаристского жеста из времен Пруссии и нацистов? В войне погибло 175 тысяч человек, большинство из них мирные жители. В Афганистане всё плохо. Что тут праздновать?" — написал депутат от партии Зеленых Ханс-Кристиан Штрёбеле в своем "Твиттере".

В минобороны ФРГ отреагировали на критику спокойно: "Подобным масштабным действом мы воздаем почести людям, сражавшимся за демократию. Это возрождение старых военных традиций, а политизация такого мероприятия — недостойный поступок".

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