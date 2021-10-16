Губернатор Дмитрий Артюхов провел прямой эфир с жителями Ямала

В Ямало-Ненецком автономном округе появятся не только новые школы, но и отремонтируют старые. Фото: Правительство ЯНАО

14 октября губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время прямого эфира в Instagram ответил на вопросы жителей региона и рассказал о его развитии. Мы приведем ключевые тезисы.

ДЕТЕЙ С ДИАБЕТОМ ОБЕСПЕЧАТ БЕСПЛАТНЫМИ СИСТЕМАМИ МОНИТОРИНГА ГЛЮКОЗЫ

«Со следующего года достаточно дорогостоящая система мониторинга сахара в крови будет предоставляться бесплатно», - сказал губернатор региона Дмитрий Артюхов, уточнив, что эта мера поддержки будет распространяться на детей в возрасте до 18 лет с сахарным диабетом первого типа.

Как отметили в пресс-службе правительства ЯНАО, сейчас в такой мере поддержки нуждаются около 300 детей. Кроме того, будет расширен круг людей, которых обеспечивают расходными материалами для инсулиновых помп за счет средств окружного бюджета. В их число войдут все взрослые без инвалидности.

В целом на Ямале проживают более 16 тыс. взрослых и 237 детей, страдающих сахарным диабетом. На сегодня все пациенты с сахарным диабетом получают поддержку из федерального и окружного бюджетов: обеспечиваются лекарствами для лечения диабета и сопутствующих заболеваний, а также медицинскими изделиями - инсулиновыми шприцами, иглами к инсулиновым шприцам и шприц-ручкам, тест-полосками.

Губернатор Дмитрий Артюхов пообщался с жителями Ямало-Ненецкого автономного округа в онлайн -формате Фото: Правительство ЯНАО

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЕЛКА

«Мы в этом году собираемся в первый раз организовать губернаторскую елку, чтобы 300 детей посетили Салехард. Постараемся сделать для них новогоднюю сказку с посещением интересных мест. А в будущем планируется эту программу расширить», — заявил глава региона.

Торжество собираются организовать для ребятишек, которые добились успехов в учебе, спорте, творческой деятельности.

КУПЯТ 40 ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ АВТОБУСОВ

В ближайшее время в округ поступит еще 40 новых пассажирских автобусов.

«Запускаем большую программу по обновлению муниципального транспорта. Это новые городские автобусы, по максимуму делаем их на газомоторном топливе. Уже есть опыт по Надыму, продолжим его в Муравленко, Салехарде, Новом Уренгое. Будем переводить в зеленый статус наш автопарк», — заявил губернатор.

Все современные автобусы оснащены кондиционером, видеонаблюдением, адаптированы для маломобильных граждан.

На онлайн встрече с жителями региона Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал о новых экологических автобусах. Фото: Правительство ЯНАО

ПОСТРОЯТ 25 ШКОЛ

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в течение следующих четырёх лет будет построено 25 новых школ. Также 58 действующих образовательных учреждений включили в программу реновации.

По словам губернатора, в Салехарде, Губкинском, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске и Тазовском и Ямальском районах планируется построить школы, рассчитанные на большое количество учеников.

«В образовательных учреждениях которые работают сейчас, проведут масштабные работы по реновации. В программу обновления включены 58 школ», - отметил Дмитрий Артюхов.

Старые школы полностью изменятся. Здания не только капитально отремонтируют, но и перепланируют их в современные пространства с лабораториями и зонами отдыха.