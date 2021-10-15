Сбер стал победителем сразу в трех номинациях HR-премии «Хрустальная пирамида»

Сбер стал финалистом сразу в трех номинациях престижной HR-премии «Хрустальная пирамида».

В номинации «Технологическое решение года» награду получила платформа «Пульс». Это уникальный продукт на российском рынке, не похожий на классические банковские сервисы и привычные HR-системы.

В «Пульсе» можно решить большинство карьерных задач: поиск коллег, оформление отпуска, заказ справок, аналитика о состоянии команды, выполнение целей, интегрированный поиск и наём специалистов, развитие навыков и компетенций сотрудников, управление карьерой.

Пока платформа активно используется внутри крупнейшего банка, но в обозримом будущем «Пульс» планируют сделать доступным для внешних клиентов.

В номинации «Трансформация организации и корпоративной культуры» гран-при получил проект развития клиентоцентричности сотрудников. Он направлен на улучшение качества обслуживания в банке.

Потребности клиента и его желания находятся в центре экосистемы Сбера. Новые методы работы позволят реализовать концепцию «экологичных продаж». Она направлена на построение более доверительных и долгосрочных отношений с клиентом.

В тестировании новых методов приняли участие более 10 тысяч сотрудников банка и все они отметили положительные изменения в культуре взаимодействия с партнерами, клиентами и в команде. В будущем году в Сбере планируется более широкое внедрение этого подхода и распространения по всей сети.

В номинации «HR-решение года» лучшей признана HR-платформа Сбера. Уникальность этого продукта заключается в объединении более чем 40 сервисов, каждый из которых состоит из отдельного рабочего процесса и пути клиента. Платформа позволяет синхронизировать сервисы, сделать работу сотрудников более удобной и минимизировать ненужные процессы.

В номинации «Лучший руководитель по управлению талантами». Награду получила Ксения Мартынова — руководитель управления привлечения цифровых талантов Сбера.

- Сбер успешно внедряет инновации для повышения эффективности, удобства и результативности работы сотрудников. При этом мы стараемся, чтобы в центре каждого процесса и продукта стоял человек,строим заботливое и уважительное взаимодействие. Мы рады, что наши достижения отмечены профессиональным сообществом, - отметила Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель блока HR Сбера.