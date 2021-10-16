Ученые наконец узнали, почему зубы мудрости растут во взрослом возрасте

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Большинство из нас не помнит прорезывания первых зубов, но почти все прекрасно помнят, как росли зубы мудрости. Ещё бы! Они начинают пробиваться в уже сознательном возрасте. Как забыть эти непередаваемые ощущения!

Зубами мудрости их называют потому, что деловек, мол, к такому возрасту уже набрался ума-разума (спорный момент, конечно). В некоторых странах стало принято их удалять сразу после прорезывания. Но при этом до самого последнего времени стоматология не могла ответить на вопрос, почему именно эти моляры появляются так поздно и для чего они, по задумке природы, нужны.

И вот, наконец, ответ найден. Новое исследование, опубликованное в журнале в Science Advances, дает объяснение: все это результат двух фундаментальных отличий людей - у нас долгая жизнь и маленькое лицо.

Продолжительность жизни человека довольно растянута во времени по сравнению с другими существами, даже с другими приматами, родственным нам по многим параметрам. Мы развиваемся медленно и проходим чрезвычайно долгий период, становясь взрослыми.

И по сравнению с родственниками - приматами, наши лица довольно приплюснутые. Просто взгляните на шимпанзе или горилл, их челюсти как бы выдвинуты вперед. У человека в профиль выдающимся кажется разве что нос.

Вот поэтому-то наши челюсти не могут приспособиться к последнему комплекту коренных зубов до довольно позднего возраста.

- Да, наши челюсти растут очень медленно, - говорит один из авторов исследования Гэри Шварц, палеоантрополог из Института происхождения человека при Университете штата Аризона.

- А результаты наших исследований показывают, что задержка появления последних зубов уHomo sapiensявляется результатом уплощения у них лица в сочетании с замедлением роста и увеличенной продолжительностью челюстно-лицевого развития.

Для своего исследования ученые собрали генетические образцы черепов 21 вида приматов – это позволило установить разницу в строении черепной коробки Homo sapiens.

А чтобы определить темпы роста дуги нижней челюсти и понять, как они коррелируют с продолжительностью жизни, ученые изучили данные из поперечных онтогенетических образцов черепов приматов, представляющих 5 видов (H. sapiens- человек разумный,G. Beringei - восточная горилла,P. Troglodytes - обыкновенная шимпанзе,M. mulatta- макак-резус иP. Cynocephalus - желтый бабуин).

Итак, продолжительность жизни и плоско-вытянутые лица людей – признак эволюции. А что было бы, если бы зубы мудрости все-таки начали расти во младенчестве?

Врачи напоминают, что наши зубы подвергаются значительному механическому давлению, когда перемалывают пищу. Это все сказывается на структуре челюсти.И если бы зубы располагались на всей глубине рта, ближе всего к суставу (как с зубами мудрости), это значительно повредило и изменило структуру челюсти.

И человечество со временем выглядело бы уже совсем по-другому, не так, как сейчас.

Так что зубы мудрости можно смело назвать признаком нашего эволюционного прогресса.

КСТАТИ

Во многих странах (например, США) зубы мудрости принято удалять. Чтобы не болело, не мешало. В других странах (хотя бы в той же Великобритании) зубы мудрости удаляют только в том случае, если они становятся проблемой, поскольку Национальная служба здравоохранения отмечает, что в противном случае вреда может быть больше, чем пользы - например, осложнения, связанные с операцией удаления.