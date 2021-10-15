Мишустин рассказал, сколько денег направит Россия на развитие водородной энергетики

В ближайшие три года Россия направит 9 млрд. рублей на развитие водородной энергетики в стране. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в пятницу на стратегической сессии по развитию в России водородной энергетики.

Как пояснил Мишустин, это направление входит в перечень из 42 инициатив социально-экономического развития, которые были поддержаны президентом и которые правительство утвердило на прошлой неделе. Деньги пойдут на разработку конкурентоспособных отечественных технологий производства, транспортировки и хранения водорода. Среди других направлений - создание полигонов по апробации технологий для водородной энергетики на различных территориях, в том числе в Арктической зоне.

Напомним, в августе правительство утвердило концепцию развития водородной энергетики.

- Она определяет цели, задачи и стратегические инициативы, а также ключевые меры по формированию этой отрасли в стране на среднесрочную и долгосрочную перспективу, - сказал Мишустин.

В числе целей утвержденной концепции - раскрытие национального потенциала в области производства, применения и экспорта водорода, а также вхождение России в число стран - лидеров в этой отрасли. Концепция будет реализовываться в несколько этапов. Прежде всего предполагается создать профильные кластеры и реализовать пилотные проекты по производству и экспорту водорода, а также использовать энергоносители на его основе внутри страны.

- Важно создать крупные предприятия, которые смогут не только удовлетворить внутренний спрос, но и обеспечить поставки за рубеж. И в приоритете все-таки должен быть переход к серийному применению водородных технологий в различных секторах нашей экономики, - сказал Мишустин.

По его словам, переход к углеродной нейтральности является серьезным вызовом, но вместе с тем открывает большие возможности для России.

- Это стимул для применения прорывных технологий в системообразующих отраслях экономики, формирования новых точек роста, высокотехнологичных рабочих мест и дополнительные конкурентные преимущества в условиях глобального энергетического перехода. Уже более 60 стран заявили о намерении перейти к углеродной нейтральности, это неизбежно повлечет изменение структуры энергопотребления в ближайшие три десятилетия - это порядка 25 лет, - сказал Мишустин.

Как рассказал вице-премьер Александр Новак, сейчас российские компании разрабатывают более 20 проектов в области водородной энергетики. Также создаются рабочие группы по развитию водорода с компаниями из различных стран. По словам Новака, уже подписано соглашение с Германией, на подходе соглашения с Францией, Австралией и Южной Кореей.

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