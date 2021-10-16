Выйти на ринг, поиграть с детьми: какие прихоти исполняют звезды шоу-бизнеса для богачей

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Говорят же: сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. У некоторых оно (имя) не просто работает, но и зарабатывает. Большие деньги. Речь идет о нынешних российских звездах.

Эпоха классических «корпоративов», когда на частныепраздники вагонами завозили артистов и дым стоялкоромыслом, постепенно уходит в прошлое. Обеспеченные люди все чаще выбирают более спокойные форматы. И более необычные.

Об этом мы беседуем с совладельцами продюсерского агентства Celebrity Booking Group Вадимом Кормилицыным и Евгенией Дашкевич.

УЖИН СО ЗВЕЗДОЙ И ШАХМАТЫ С ЧЕМПИОНОМ МИРА

Тут, кстати, и пандемия внесла свои коррективы. Многие знаменитости до коронавирусного кризиса прекрасно зарабатывали на рекламе. Но затем бюджеты сократились. Концерты и прочие публичные выступления - отменились.Поэтому селебрити все чаще стали зарабатывать на частных закрытых мероприятиях.

Звезда, конечно, приглашается не только чтоб потом друзьям похвастаться («а к нам вот, артист N приезжал, вот!»), но и чтобы подтверждающий контент на память сохранился.

- Мы стараемся задействовать звезду максимально, чтобы заказчик получил за один вечер максимальный пакет опций и контента - фото, видео, интервью и прочее, - объясняет kp.ru Евгения. - Все это можно потом многократно использовать на своих ресурсах - в соцсетях, в презентациях компании, публикациях в СМИ и так далее.

Вадим Кормилицын и Евгения Дашкевич. Фото: Личный архив

Нередко нестандартные заказы связаны со свиданием (интим не предлагать!) тет-а-тет в формате «закрытый ужин со звездой».

- К нам периодически поступают такие запросы от бизнесменов, которые хотят провести вечер в компании красивой актрисы или знакового режиссера, - рассказывает kp.ru Дашкевич. - Такой формат востребован среди определенной категории крупных бизнесменов. Кто-то из них ищет интересного собеседника, кому-то просто интересно поужинать в компании популярной персоны.

- Сколько за такой вечер получает звезда?

- Гонорар зависит от уровня селебрити, его графика, и - самое главное - степени его заинтересованности в такой встрече. Это может быть и 100 тысяч рублей, и 1 миллион, и 5 миллионов.

По словам эксперта, некоторым заказчикам интересно не просто поужинать с известным человеком, но и приехать к нему в гости. Да, прямо домой.

- Мы, например, можем предоставить эксклюзивную возможность посмотреть футбол в компании культового спортивного комментатора Виктора Гусева. И заказчиком, кстати, может быть не один человек, а целая компания. Также среди нестандартных предложений - частный спарринг с известным боксером Николаем Валуевым, сеанс одновременной игры с чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым, мастер-классы от культовых спортсменов, актеров, политиков.

Комментатор Виктор Гусев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А кого чаще всего приглашают на частные праздники в качестве гостей?

- В этом списке - Леонид Агутин, Вера Брежнева, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Светлана Лобода, Валерий Меладзе.

ЗВЕЗДЫ СПОРТА ТЕПЕРЬ В ТОПЕ

По словам Вадима Кормилицына, в России, в отличие от Запада, звезды спорта стали востребованными в маркетинге относительно недавно. Зато теперь их не только в рекламу зовут сниматься, но и на частные мероприятия активно приглашают. В качестве специальных гостей.

- Из последних трендов - частные приглашения спортивной звезды на закрытое мероприятие, - рассказывает kp.ru Кормилицын. - Условно говоря, у меня день рождения и мы с друзьями хотим попинать мячик у себя на лужайке с кем-то из звезд. Или, скажем, сыну в качестве подарка на день рождения приглашают известного футболиста, он с ним в футбол поиграет, оставит автограф, сфотографируется, вспомнит какую-нибудь историю из своей блестящей карьеры. Такие мероприятия сейчас набирают обороты.

В ТОПе самых востребованных российских футболистов, которых чаще всего звали на частные мероприятия, еще совсем недавно были Александр Кержаков и Андрей Аршавин. Но первый сейчас тренирует команду «Нижний Новгород», а второй получил один из руководящих постов в родном питерском «Зените». Едва ли у них есть время и возможности разъезжать по чужим праздникам.

- Также в список самых востребованных футболистов входят Роман Павлюченко, Александр Мостовой, Егор Титов. Вот примерно такой круг наиболее востребованных звезд футбольных, которые в разных амплуа могут поучаствовать - как мячи попинать, так и выступить, прокомментировать, открыть.

МИЛЛИОНЫ НА РЕКЛАМЕ

Отдельный разговор - сколько звезды эстрады, кино, ТВ и спорта зарабатывают на рекламе. Кормилицын и Дашкевич обсуждать цифры отказываются, мол, это запрещено контрактами. Тем не менее, чтобы понимать порядок цен в этом бизнесе, можно привести в пример рекламные заработки актера Сергея Гармаша. Журналисты недавно узнали, что за три года участия в рекламных компаниях одного банка звезда «Стиляг», «Каменской» и «Своих» заработал 97 миллионов рублей. Это гораздо меньше его доходов в кино и театре за тот же период.

Актер Сергей Гармаш. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вообще, гонорар зависит от типа продукта, который нужно рекламировать, - говорит Вадим Кормилицын. - Все звезды очень охотно и даже со скидками готовы рекламировать товары сегмента лакшери (luxury - роскошь, англ.). Часы, парфюмерия, украшения, автомобили. Это то, что и самим звездам добавляет статусности. А вот участвовать в рекламе лекарственных препаратов, БАДов и финансовых услуг многие соглашаются либо за космический гонорар, либо вообще отказываются. Потому что здесь есть определенный риск нанести урон и своего имиджу, если с продуктом, который нужно рекламировать, уже были связаны какие-то скандалы или могут быть связаны в будущем. А еще на нашем рынке традиционно высокие требования по гонорарам за рекламу букмекеров - порой селебрити оценивают такие проекты в 2-2,5 раза больше, чем если бы речь шла о рекламе какого-то бытового товара. Все понимают: богатые структуры, хорошие бюджеты.

Кстати, Вадим Кормилицын отмечает одну особенность российского рынка от западного - у нас популярность комиков и юмористов в России традиционно выше, чем на Западе.

- Поэтому они так активно привлекаются в маркетинг - рекламируют от банковских услуг до бытовых товаров.

- В российской рекламе иногда мелькают заграничные звезды. Им платят больше, чем нашим?

- А здесь нет повышательного коэффициента только потому что это зарубежная знаменитость. И вообще, звезда звезде рознь. Кто-то сейчас на вершине мировой славы, а кто-то был популярным много лет назад. Например, когда Брюс Уиллис в 2010 году рекламировал один российский банк, он был уже не на пике, но все еще в топе. То же самое можно сказать о привлечении других голливудских звезд в российскую рекламу - Сильвестра Сталлоне (снимался в ролике про водку, - Авт.), Милы Йовович (стала лицом рекламы сока), Наоми Кэмпбелл (представляла элитный ЖКв центре Москвы). Там и гонорары были соответствующие. При этом несколько лет назад мы видели рекламныекампании с участием Жерара Депардье, мировая популярность которого тогда уже шла по нисходящей. Поэтому и гонорары у него были «щадящие», скажем так, приемлемые. Так что сейчас многие российские селебрити могут стоить дороже, чем Депардье.

КСТАТИ

Все лучшее - детям

- Конечно, ради своих детей состоятельные родители готовы если не на все, то на многое, - говорит Евгения Дашкевич. -Конечно, зачастую праздники устраиваются с большим размахом, который никогда себе не смогут позволить простые люди. Перечислю только основные атрибуты роскошного детского утренника: масштабные декорации, аппетитный кэнди-бар (сладкий шведский стол с вкусняшками - бери, сколько хочешь, - Авт.), несколько костюмированных аниматоров с продуманной программой конкурсов и викторин, шоу мыльных пузырей и фейерверков, бумажная дискотека (это когда ты кувыркаешься в горе мягкого конфетти с длинными полосками бумаги, - Авт.), и, конечно, многокиллограмовыйавторский торт. Этот базовый набор обычно дополняется эксклюзивными опциями. Кто-то едет отмечать семьей и гостями в Монако или Майами, кто-то приглашает в качестве гостя известного блогера или любимого актера. Но когда дети становятся взрослей, родители перестают делать из семейного праздника шоу на публику. Яркое веселье и гульба на широкую ногу «на зависть всем» становится моветоном, дни рождения отмечаются либо в семейном, либо в узком дружеском кругу.