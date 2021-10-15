Почему американцы назвали свою новую ракету "убийцей" российской С-400

Давно известно, что американцы страсть как любят своим учениям или видам оружия давать громкие названия.

Вот и недавно они свою экспериментальную ракету Precision Strike Missile (PrSM) назвали "убийцей С-400" - знаменитой российской зенитной ракетной системы "Триумф".

Звучит, конечно, внушительно. Но ведь если серьезно разобраться: это ведь всего лишь громкая "фигура речи".

Ведь PrSM в реальности нигде и никогда по нашему "Триумфу" не стреляла. Следовательно, утверждение американцев - всего лишь теория вопроса, желаемое выдается за действительное.

В корпорации Lockheed Martin заявили, что ракета во время первых испытаний пролетела более 400 километров, побив свой предыдущий рекорд дальности, установленный в мае, - 300 км.

По данным издания Defense News, сейчас заявленная максимальная дальность PrSM равняется 499 километрам, однако она якобы (!) может быть повышена до 550 километров (опять - теория вопроса!).

А журнал Breaking Defense сообщил, что армия США изучает возможность увеличения дальности ракет PrSM до 1600 километров. Это же каким таким волшебным образом ракета малой дальности (летающая от 500 до 1000 км) может быстро превратиться в ракету средней дальности (летающая более 1000 километров!). "Муть какая-то", - скажет даже обыватель, далекий от ракетных дел. И будет прав.

А "Изучать возможность" и фантазировать американцам можно бесконечно долго, и цифры называть, как говорится, от балды или от лампочки. Лишь бы повнушительнее звучало.

И что же об этом думают российские военные эксперты? Я обратился к некоторым из них.

Вот что они сказали.

Алексей Захаров, доктор технических наук, инженер-конструктор зенитных ракетных систем, лауреат премии Правительства России:

- Мне интересно, американцы считают, что их ракета PrSM будет спокойно лететь на позицию С-400, а наши "Панцири" и "Торы" будут спокойно наблюдать за всем этим? Ну смешно и наивно! Да и как можно говорить про какую-то "убийцу", если "курочка в гнезде"? PrSM собраются принять на вооружение только в 2023 году.

Мне кажется, что идет хитрая игра. После того, как США вышли из Договора о РСМД, они поняли, что сели в лужу, которую сами же вырыли. А поняв это, начали вот так блефовать, стращать россиян своим "убийцей". По сути: это сигнал к тому, что они зовут нас вернуться в РСМД, да и сами к этому, похоже, готовы.

Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО:

- Американцы сейчас делают упор на оперативно-тактические системы, чья дальность уже порядка 300 километров, а они хотят сделать более 500 километров. Это во многом объясняет, почему США вышли из договора по ограничению ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Там, как известно, подпадают под ограничения ракеты с дальностью свыше 500 километров. Американцы к этом рубежу уже вроде подошли. Если бы договор существовал, то это, безусловно, было бы нарушение. Американцы хотят сделать эти системы еще и оперативными, повысить их дальность за тысячу километров и добиться превосходства на театре военных действий без применения ядерного оружия. Но пока - это лишь намерения...

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