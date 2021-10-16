Кто виноват в аварии с Собчак

Ксения Собчак Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

При всей неприязни к Ксении Анатольевне, я за справедливость. Оставим то, что она оказалась не той, кем хотела казаться, не осталась как самозаявленный лидер разруливать ситуацию до полной ясности, а побежала как «зайка» в «пледик и на ручки», но в аварии она не виновата. По моему неюридическому мнению — совсем.

Занимаясь почти 20 лет VIP-сервисом в Европе, я не представляю что б водитель машины такого класса и поехал по встречке, нарушил безобразно скоростной режим или устроил всякие другие «па» которые любят проделывать наши водители.

Во-первых, такого водителя сразу уволит хозяин автопарка — ему не нужны ни трупы, ни другие проблемы портящие репутацию. Да и машины не стоимости велосипеда.

Второе, сам водитель не будет рисковать ни за какие чаевые своей работой или даже головой. Как бы не кричал и не топал ногами, не сулил огромные чаевые клиент — водитель будет придерживаться правил безопасности. Я работаю с компаниями, где опытные водители, поэтому если они говорят нет — значит нет. За этот период работы бывало всякое, и в аварию клиенты попадали и водителю становилось плохо за рулем и других неприятностей — никаких последствий или вреда здоровью кому-либо не было. Часто водители выходили из ситуаций так, что клиенты не замечали какие-то проблемы. Потому что на первом месте всегда безопасное вождение и сохранность жизни и здоровья вверенных водителю людей.

Опаздываешь на самолет? Не проблема водителя, раньше надо было выезжать, гнать и нарушать никто не будет. Не умеешь планировать — найми себе человека который будет за тебя все это делать. У итальянских водителей как у летчиков всего мира есть хорошая поговорка: «Я тоже хочу домой живым вернуться». Можно сослаться, мол «хорошо у у них там, на них не давят титулы и звания». Да потому и не давят, что бесполезно давить и сулить огромные чаевые — водители все такие. Им жизнь сама по себе нравится, а без проблем — еще больше.

Кстати, приезжая в Европу многие российские VIP поначалу пытаются себя вести себя как в России, но очень быстро понимают, что перед ними стена закона и еще немного такого поведения и они пойдут в пункт назначения пешком. На этом они быстро успокаиваются, расслабляются и уже согласовывают свои передвижения, чтоб везде успевать. Но такие требования и поведение клиентов очень редкий случай здесь, у меня таких не было. Только по рассказам коллег и то все практически закончилось еще в нулевых.

Читая о трансферном сервисе в России, я понимаю, что он находится еще на уровне становления, водители еще не перестроились от тех безумных девяностых. VIP- сервис ведет себя как постперестроечный бомбила. И это не проблема конкретного парня из Сочи — это в первую очередь проблема общая хозяев таких трансферных агентств, что они не проинструктировали, не защитили своих сотрудников. Простой пример с Собчак. При заказе берется расчетное время, прибавляется время на пробки того времени суток. А лучше еще с запасом, и объявляется время подачи и отправки в аэропорт машины. Если клиент опаздывает сесть в машину — это уже никого не волнует кроме клиента. Таковы международные правила и традиции. Пора бы к ним уже привыкать, коль столько на Европы ссылаться любим.

И те кто был в Майбахе должны быть благодарны судьбе и Небесной канцелярии, что навстречу попался не многотонник или грейдер. Увы, в 90х именно так погибла моя коллега. На беду девочек из легковушки на дороге оказалась опаздывающая «кровавая барыня» с безответственным водителем.

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