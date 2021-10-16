Детям – ни гроша: Новая мода богатых и знаменитых захватывает мир

Дети богачей рискуют остаться ни с чем Фото: EAST NEWS

Несмотря на расхожие фразы о золотых ложках и норковых пеленках, далеко не все дети богачей могут спокойно чувствовать себя в финансовом плане. Довольно многим из них от родителей не достанется ничего, а все в жизни придется добывать собственным трудом.

Большинство из современных богачей аргументируют свой выбор тем, что деньги должны доставаться человеку трудно – только тогда он будет их ценить и к чему-то стремиться. Руководствуясь эти принципом, миллиардеры завещают свои средства благотворительным фондам, жертвуют на медицину и борьбу с нищетой.

Есть среди них и те, кто выросли далеко не в нищете, но отдавать наследство детям не желают. Например, Андерсон Купер, наследник одной из самых богатых семей Америки – Вандербильтов. Хотя, похоже, в случае с Купером речь идет о давней детской обиде.

– Я буду придерживаться того, что сказали мои родители, – заявил Купер, цитируя своих родителей: «Колледж мы тебе оплатим, а дальше как знаешь». В общем, единственному сыну популярного американского журналиста и его бывшего бойфренда придется пробиваться в жизни самому.

Подобного же принципа в отношении собственных детей придерживается знаменитый агент 007 Дэниел Крейг:

– Я не хочу оставлять большие суммы следующему поколению. Я думаю, что наследство не идет на пользу. Моя философия – избавиться от денег или раздать их, прежде чем уйти.

Бывший мэр Нью-Йорка, финансист, миллиардер Майкл Блумберг тоже против передачи наследства. Он пообещал передать все свои деньги в благотворительные фонды, чтобы обеспечить своим детям и внукам «лучший мир».

А вот основатель CNN, медиамагнат Тед Тернер заявляет, что ему и так нечего оставить детям, потому что все состояние, которое оценивали в $2 миллиарда, уже ушло на благотворительность.

То же самое обещает сделать и владелец знаменитой сети отелей Бэррон Хилтон, сделавший официальное заявление после того, как у его дочери Пэрис возник конфликт с законом из-за вождения авто в нетрезвом виде.

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