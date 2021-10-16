МакSим лечится в санатории, а Дана Борисова каждый день ходит в больницу: звезды приехали в Ялту из-за коронавируса

Певица МакSим в Ялте на реабилитации - лечится, гуляет, ездит по святым местам. Фото: Instagram

В Крыму из-за коронавируса оказались сразу две московских звезды. 38-летняя певица МакSим (Марина Абросимова) проходит реабилитацию после коронавирусной пневмонии, а в свободное время посещает святые места Крыма. А 45-летняя Дана Борисова приехала из-за мамы: Екатерина Ивановна в реанимации с коронавирусной пневмонией. Телеведущая переживает за маму, поэтому поселилась рядом с ковидным госпиталем.

Дана Борисова приехала в Ялту, а оттуда отправилась в Феодосию (2 часа на такси). Сейчас мама звезды в ковидном госпитале в Феодосии – в реанимации с поражением легких 75%. Борисова поселилась в отеле в Феодосии со своей дочкой. Дана любит эпатировать публику, так как один из основных источников ее заработка – выступления на ток-шоу в качестве эксперта или героя. Вот и в этот раз объявила в инстаграме, что врачи заказали купить несколько дополнительных препаратов (3 наименования) для лечения мамы.

Дана Борисова в Крыму из-за мамы - Екатерина Ивановна попала в реанимацию. Фото: Instagram

Дана заявила, что лекарства везла ее дочь из Москвы, а некоторых не оказалось в аптеках: «Говорят, что можно купить у ковидной мафии». Однако эта история оказалась выдумкой Борисовой – подписчики сообщили, что эти недорогие и недефицитные препараты есть и в аптеках Крыма, и в Москве. И это действительно так.

Екатерина Ивановна в пандемию вела активный образ жизни — посещала общественные места, летала в Москву, чтобы с дочкой сниматься в ток-шоу. Но 67-летняя мама звезды оказывается не была вакцинирована от ковида. Кстати, сама Дана Борисова тоже путешествует без прививки. Телеведущая сообщила, как развивалась болезнь у ее мамы: «Огонь в носу, потом температура 38,9 всю неделю. Отсутствие обоняния. Лечилась сама, дома. Потом наступило резкое ухудшение, мама упала в обморок. Соседи вызвали «Скорую». Борисова говорит, что сейчас состояние ее мамы стабильное: «Она в реанимации, под аппаратом. Поражение легких 75%, сатурация 95». Дана переживает за маму, поэтому каждый день ходит к госпиталю, чтобы поговорить с врачом.

МакSим два месяца назад выписали из больницы. Фото: Instagram

В санатории Ялты сейчас проходит восстановительное, реабилитационное лечение певица МакSим. Марину два месяца назад выписали из больницы. Врачи спасли жизнь певицы, которая была в реанимации в безнадежной ситуации из-за запущенной формы коронавирусной пневмонии. Марина Абросимова тоже не была привита от COVID-19. Сейчас артистка дышит целебным крымским воздухом и восстанавливается после коронавируса. В санаториях Ялты врачи разработали специальные программы для реабилитации таких больных. Помимо лечебных и общеукрепляющих санаторных процедур в Крыму у МакSим еще и климатотерапия. Также Марина успевает получить новые положительные эмоции у моря и от поездок к святым местам.