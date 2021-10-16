МХАТ открыл продажу билетов на спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой

Спектакль снова на мхатовской сцене - с Бузовой, разумеется, как и обещали в театре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этот спектакль вызвал споры еще до премьеры. Бузова во МХАТе – какой кошмар! Это разрушение великих театральных традиций, бессмысленный и беспощадный акционизм. К тому же Бузова не актриса. Что она там забыла? Потом появилась информация, что актеры Художественного театра якобы объявили бойкот из-за участия Ольги Бузовой. Потом пошли слухи, что спектакль перенесли на неопределенный срок из-за выборов в Государственную Думу. В общем, споров, слухов, домыслов вокруг «Чудесного грузина» было немало.

И вот 2 ноября спектакль снова на мхатовской сцене. С Бузовой, разумеется, как и обещали в театре еще два месяца назад. ««Чудесный грузин» останется в репертуаре МХАТ и будет идти только с участием Ольги Бузовой. Мы не рассматриваем никакую другую кандидатуру на роль Бэллы Шанталь, кроме Ольги. Театр очень доволен, как она работает, как репетирует, как она сыграла премьеру», - говорила нам пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина. Итак, инстадива с миллионными подписчиками вернется на легендарную сцену.

Напомним, что автор пьесы «Чудесный грузин» писатель Андрей Назаров. Сюжет повествует о юности Сталина. Зрители вместе с ним переносятся в 1902 год, в Батум, куда «чудесный грузин» (так Сталина называл Ленин) приехал с «партийным заданием». Дальше - «подвиги» «отца народов» периода его революционной юности: темные дела с контрабандистами, жестокие эксы, кровавые теракты. Однажды жандармы устроили на Сталина облаву. Ему помогла спастись певичка из кабаре с претенциозным именем Бэлла Шанталь. На эту роль худрук театра Эдуард Бояков пригласил звезду Инстаграма с 23 миллионами подписчиков Ольгу Бузову. Получается, что Бузова спасла Сталина…

Некоторых зрителей такая трактовка вождя возмутила. «МХАТ, Сталин как тема спектакля и Ольга Бузова – невероятное сочетание», - считает Эдуард Бояков. И плевать на диванных хейтеров. Точнее не плевать – а только радоваться. Любое упоминание в прессе, даже самое негативное, кроме некролога, это реклама, еще Марк Твен сказал. А написали об этом спектакле все медиа… Вызовет ли «Чудесный грузин» снова такой ажиотажный интерес – поживем увидим. Билеты в кассах пока есть и стоят они по нынешним меркам недорого: 1000 – 6000 рублей.