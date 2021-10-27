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Общество27 октября 2021 9:00

Нужна морская техника и транспорт: первый морской заповедник в России проводит сбор средств

"Земля леопарда" объявила старт кампании "Друг моря"
Елизавета ГАЙДУК
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Дальневосточный морской государственный биосферный заповедник находится на крайнем юге Приморского края

Дальневосточный морской государственный биосферный заповедник находится на крайнем юге Приморского края

Фото: Shutterstock

Дальневосточный морской государственный биосферный заповедник находится на крайнем юге Приморского края, и это первый морской заповедник в России. На его территории проживают 370 видов птиц, 28 из которых занесены в международную Красную книгу. Богатство разнообразия акватории не имеет конкурентов среди всех морей нашей страны.

Однако за долгие годы существования заповедника - он был открыт еще в 1978 году - сеть кордонов, технический парк и инфраструктура сильно устарели. После перехода территорий под управление дирекции ФГБУ "Земля леопарда" в 2021 году началось совершенствование основных направлений работы на участке. И первая поставленная задача - усиление охраны акваторий, которые постоянно находятся под угрозой проникновения браконьеров.

Дирекция отремонтировала катера, наладила совместные рейды с сотрудниками Росгвардии и пограничниками, но нехватка современной морской техники сильно ощущается. Также не хватает транспорта для вывоза мусора. Отходы попадают на территорию морского заповедника с судов и других побережий. Из-за них тюлени запутываются в сетях, а другие морские животные гибнут, прогладывая частицы пластика. Сбор мусора осуществляется еженедельно, но вот вывозить его проблемно.

Помочь в решении проблем заповедника можно общими усилиями. Во Всемирный День моря, 30 сентября, ФГБУ "Земля леопарда" объявила старт кампании "Друг моря" по сбору средств на обновление парка техники и ремонт кордонов Дальневосточного морского заповедника. Приглашаются не только представители бизнеса, но и все неравнодушные граждане.

Первым нужно выбрать одно из направлений поддержки - помощь в покупке водной/автомобильной техники, ремонт кордонов или систематическая волонтерская помощь. Также каждый неравнодушный житель страны можно сделать пожертвование на специальный счет организации на сайте "Земли леопарда".

Заявки на участие в программе принимаются на электронный адрес kedrpad@mail.ru

- Поддержка проектов по охране природы экологически ответственным бизнесом и гражданами – распространенная практика последних десятилетий. Мы имеем позитивный опыт работы с благотворителями в работе по сохранению дальневосточного леопарда и амурского тигра, в связи с чем надеемся, что новый проект также привлечет своих сторонников, - приводятся слова Виктора Бардюка, директора "Земля леопарда" на сайте ФГБУ.

ДоброволецБИЗНЕС-ПРЕСС