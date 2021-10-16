Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов: В ближайшие годы у России будет лучший «военный бюджет» современности

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Горячие деньки наступили сейчас в Госдуме: она в поте лица с утра до вечера считает деньги.

Скоро - первое чтение законопроекта о федеральном бюджете на 2022 год и на два последующих года.

"Дымились" калькуляторы и в комитете Госдумы по обороне (его теперь возглавляет бывший зам министра обороны РФ Андрей Картаполов). Кстати, в этом комитете немало и других служивых людей, которые, понятное дело, заинтересованы в том, чтобы прижимистые финансисты "не обидели" ведомства, отвечающие за оборону и защиту государства. В том числе, разумеется, и тех, кто в строю или же на заслуженном отдыхе.

После горячих дискуссий и въедливого пересчета бесконечного количества цифири, комитет рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект главного финансового документа страны.

И что же можно увидеть в одном из основных разделов госбюджета - "Национальная оборона"?

Если судить в целом, то в нем предусмотрены средства на решение ключевых вопросов учебы и жизни личного состава Вооруженных Сил, в том числе - на дальнейшее переоснащение армии на новые образцы вооружения, военной и специальной техники, социальную защиту военнослужащих и решение других задач.

Ну а если конкретно, то ключевые бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" выглядят так:

- в 2022 году - 3 510 419,6 млн. рублей,

- в 2023 году – 3 557 223,3 млн. рублей,

На развитие оборонно-промышленного комплекса бюджетом на 2022-2024 гг. предусмотрено по 6 млрд.руб. ежегодно. Но это все, как говорится, траты на "боевое железо".

А что будет в кошельках защитников Родины?

Законопроект дает такой ответ: на поддержание ныне достигнутогот уровня денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил РФ будет выделяться больше:

- в 2022 году - на 31 200,0 млн. рублей,

- в 2023 году - на 32 448,0 млн. рублей

Законопроектом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на пенсионное обеспечение граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы:

- в 2022 году на 427 209,4 млн. рублей,

- в 2023 году на 529 125,4 млн. рублей,

Решено также повысить расходы на увеличение численности офицеров и других военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Почему? Да потому, что в армии надо наращивать ее профессиональное ядро.

Именно по этой причине государство будет раскошеливаться больше, чем ныне:

- в 2022 году - на 28 443,0 млн. рублей,

- в 2023 году на 44 405,7 млн. рублей,

И как же смотрит на все эти грандиозные денежные планы председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов? А вот так:

- Минбороны России и Минфин проделали большую и кропотливую работу по формированию проекта бюджета на трехлетний период. По нашему мнению, это лучший «оборонный бюджет» в современной России. Распределение финансирования должно осуществляться без ущерба для стратегических направлений. И «социальный блок», и перевооружение армии и флота имеют первостепенное значение. Поэтому мы при рассмотрении бюджета на очередную трехлетку детально и взвешенно подходим к каждому разделу.