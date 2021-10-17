Билл и Мелинда Гейтс впервые после развода показались на публике вместе

Билл Гейтс развелся с женой Мелиндой после 27 лет брака. Фото: EAST NEWS

Миллиардер, один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс и его бывшая жена Мелинда, которую недавний развод сделал далеко не бедной женщиной, были замечены на грандиозной вечеринке, устроенной по поводу предстоящего замужества их старшей дочери Дженнифер. Это первое совместное публичное появление пары после официального расставания.

По словам очевидцев, Билл и Мелинда непринужденно общались друг с другом и гостями, постоянно шутили и улыбались. У присутствующих сложилось впечатление, что развод пошел миллиардерам только на пользу.

Хотя, до того самого момента, как пара объявила о запланированном расставании, их совместная жизнь была примером для многих на протяжении 27 лет.

Свадьба 25-летней Дженнифер Гейтс и ее избранника, 30-летнего профессионального наездника Найеля Нассара, представлявшего Египет на Олимпийских играх, состоится на конной ферме, которую родители купили для Дженнифер вскоре после окончания ее учебы в Стэндфордском университете.

На территории поместья, расположенного в штате Нью-Йорк и обошедшимся в $16 миллионов, есть не только амбары, конюшни, тренировочные площадки, но и жилой дом.

В доме в течение нескольких недель накануне свадьбы проводился капитальный ремонт, шум от которого настолько достал соседей, что они были вынуждены обратиться к Гейтсам с просьбой ограничить время проводимых работ. Хозяйка поместья отреагировала мгновенно – все соседи, среди которых телеведущий Дэвид Леттерман и Джорджина Блумберг, дочь бывшего кандидата в президенты США, миллиардера Майкла Блумберга, получили от нее письменные извинения и дорогое вино.