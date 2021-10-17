Володин предложил забирать Нобелевку у недостойных

Списки претендентов на премии Нобелевский комитет раскрывает через 50 лет Фото: EAST NEWS

Нобелевская премия мира — самая спорная из всех. Ее дают не за какие-то конкретные достижения — как в химии или физике -, а за некие общие успехи, которые показались важными самим организаторам. Редко награждение проходит без споров и оценок типа: «Почему этого отметили, а этого нет?»

То, что премию нередко получают политики, еще больше подливает масло в огонь. Это сегодня условный президент выступает за все хорошее, а через несколько лет он вдруг начинает творить массу плохого. Но статус нобелевского лауреата — это же пожизненно.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин даже написал в своем Телеграме большой пост на этот счет.

- Премию мира получил Михаил Горбачев. Его правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века - распаду СССР. Республики, входившие в состав которого и ставшие суверенными государствами, до сегодняшнего дня переживают его разрушительные последствия, - написал глава парламента.

Первый и последний президент СССР оказался не единственным в перечне оскоромившихся. Володин вспомнил политика из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая получила в 1991 году Нобелевку мира, а в 2018 году ООН обвинила правительство с ее участием в геноциде мусульманской народности рохинджа.

Досталось и Бараку Обаме, которого наградили в первый же год президентства, а потом он устроил разрушительную «Арабскую весну» с войнами и революциями.

- В 2019 году лауреатом стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. После - он же развязал гражданскую войну у себя в стране, грозил использовать против оппозиционного региона страны и его мирных жителей артиллерию, - напомнил Володин.

Спикер заметил, что во всех этих случаях нобелевский комитет не отзывал свои награды, и теперь «премия мира дискредитирована». Вернуть доверие можно, если лауреатов станут лишать почетного звания за совершенные преступления или поползновения на права и свободы человека.

Володин не уточнил, надо ли будет тогда возвращать деньги или достаточно просто отобрать статус нобелевского лауреата.

Нобелевский комитет через 50 лет раскрывает списки претендентов на премии. Сейчас мы можем знать, кто в прошлом претендовал на Нобелевку мира. В 1901 году ее мог получить Николай II за попытку провести конференцию по разоружению, в 1917-м — Ленин за выход России из войны, в 1939 году среди претендентов был Гитлер, но атака на Польшу все испортила. Кстати, инициатора ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки президента США Гарри Трумэн тоже выдвигали, но премию он не получил.