Песков рассказал о пророческих заявлениях Путина

Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

13 октября на пленарном заседании Российской энергетической недели Владимир Путин заявил, что Европа сама виновата в подорожавшем газе. Мы предупреждали, что долгосрочные контракты лучше продажи голубого топлива на рынке, но нас не послушали. Дмитрий Песков объяснил журналистам, что президент никого не хотел напугать.

- Президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата. Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит, - заметил представитель Кремля.

Пескова спросили, есть ли перспективы у встречи Путина с Зеленским.

- Пока не просматриваются, опять же, из-за действий украинских властей, - ответил пресс-секретарь президента, добавив, что Киев не выполняет минские договоренности.

Сейчас в Раде обсуждают законопроект о «переходном периоде», который фактически означает выход Украины из существующих мирных договоренностей. Плюс Зеленский упорно продолжает утверждать, что Россия — одна из участниц конфликта. "А это не так", - подчеркнул Песков.

- Участники конфликта описаны в Минском комплексе мер, который является документом ООН. Если президент Украины не признает документ ООН и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну, как здесь можно общаться, - заявил пресс-секретарь президента.

практически на всех своих последних выступлениях Путин говорил о необходимости ревакцинироваться. Мало сделать прививку — надо и поддерживать иммунитет. Но сам президент на повторный укол еще не ходил. Песков заметил, что ревакцинация будет, просто позже.

- В данном случае все зависит от совета специалистов. Президент неоднократно говорил, что у него высокий уровень титров. Я думаю, с учетом уровня титров и рекомендаций медиков он примет решение, - рассказал представитель Кремля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский вспомнил русский язык и цитировал Путина на трибуне ООН

И назвал организацию «супергероем на пенсии» (подробно)