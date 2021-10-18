Анекдоты: Они жили бы долго и счастливо, но один из них узнал пароль телефона другого

Забавно слышать в торговом центре по громкой связи: «Найден слуховой аппарат, обращаться на стойку информации».
* * *
Лимон со вкусом помидора, помидор со вкусом сыра, сыр с кислинкой лимона...
- Молекулярная кулинария? - спросите вы.
- Лень нож мыть! - отвечу я.
* * *
- Официант, я хотел бы то же блюдо, что у человека за соседним столом.
- Нет проблем. Я сейчас позову его к телефону, а вы не теряйте времени.
* * *
- Хватит, хватит! Я больше не могу! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Вася, перестань! Ха-ха-ха!
- А вот еще расскажу про такой закон…
* * *
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* * *
Интересный факт.
Донцова написала три книги, пока ты это читал.
* * *
Русские, пожалуй, единственная нация в мире, которая может попасть пятьюстами килограммами взрывчатки в окошко блиндажа с расстояния полторы тысячи километров и промазать мячом по футбольным воротам с 15 метров.
* * *
- Я последний pаз спpашиваю: когда вы мне веpнете долг?
- О! Как я pад, что вы не будете больше задавать мне этот дуpацкий вопpос!
* * *
Вообще-то россияне уже занесены в список «Форбс», а перепись населения - это так, чтобы знать, сколько обслуги осталось.
* * *
- Алло, привет! У меня завтра день рождения. Хочется удивить гостей. Не знаешь, как приготовить заливного осетра?
- Легко! Берешь минтая и заливаешь гостям, что это осетр.
* * *
- Где вы храните сбережения?
- В рублях.
- Отличное место! Никто не догадается искать их там!
* * *
- Доктор, у меня почему-то зубы пожелтели…
- Так осень же...
* * *
- Как хотя бы приблизительно определить, что денежная купюра поддельная?
- Ну, с вашей трехтысячной можете быть уверены на 100%!
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Идея: обои с изображением когтеточки.
Кошка думает, что это настоящая когтеточка, и не трогает стены.