Анекдоты: Они жили бы долго и счастливо, но один из них узнал пароль телефона другого

Забавно слышать в торговом центре по громкой связи: «Найден слуховой аппарат, обращаться на стойку информации».

* * *

Лимон со вкусом помидора, помидор со вкусом сыра, сыр с кислинкой лимона...

- Молекулярная кулинария? - спросите вы.

- Лень нож мыть! - отвечу я.

* * *

- Официант, я хотел бы то же блюдо, что у человека за соседним столом.

- Нет проблем. Я сейчас позову его к телефону, а вы не теряйте времени.

* * *

- Хватит, хватит! Я больше не могу! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Вася, перестань! Ха-ха-ха!

- А вот еще расскажу про такой закон…

* * *

Надоели холода? Хочешь туда, где круглый год жаркое лето и горячие мужчины, жаждущие познакомиться?

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* * *

Интересный факт.

Донцова написала три книги, пока ты это читал.

* * *

Русские, пожалуй, единственная нация в мире, которая может попасть пятьюстами килограммами взрывчатки в окошко блиндажа с расстояния полторы тысячи километров и промазать мячом по футбольным воротам с 15 метров.

* * *

- Я последний pаз спpашиваю: когда вы мне веpнете долг?

- О! Как я pад, что вы не будете больше задавать мне этот дуpацкий вопpос!

* * *

Вообще-то россияне уже занесены в список «Форбс», а перепись населения - это так, чтобы знать, сколько обслуги осталось.

* * *

- Алло, привет! У меня завтра день рождения. Хочется удивить гостей. Не знаешь, как приготовить заливного осетра?

- Легко! Берешь минтая и заливаешь гостям, что это осетр.

* * *

- Где вы храните сбережения?

- В рублях.

- Отличное место! Никто не догадается искать их там!

* * *

- Доктор, у меня почему-то зубы пожелтели…

- Так осень же...

* * *

- Как хотя бы приблизительно определить, что денежная купюра поддельная?

- Ну, с вашей трехтысячной можете быть уверены на 100%!

* * *

Идея: обои с изображением когтеточки.

Кошка думает, что это настоящая когтеточка, и не трогает стены.