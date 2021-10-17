В России нужен день бабушек и дедушек!

А с точки зрения укрепления семьи и верности традициям нашим русским бабушкам и дедушкам равных в мире нет! Фото: Shutterstock

Сегодня в России отмечают новый праздник – День отца. Я много лет следила за развитием событий вокруг возникновения этого дня. И даже уже отчаялась дождаться, честно говоря. Помнится, ещё Елена Мизулина в свою бытность депутатом толкала эту идею. То есть ещё два созыва назад (!) в 2015 начались круглые столы и совещания с очень бурными обсуждениями. А что тут обсуждать-то, подумаете наверняка вы? Хорошее же дело, тем более в наш век, когда авторитет главы семьи сильно подорван. Ну на то они и государственные мужи и жены, что мыслят политически в отличие от обывателей. Нужность такого праздника как раз и не обсуждалась слугами народа, в этом они были единогласны. Споры велись вокруг даты. Третье воскресенье июня - Международный день отца - категорически не подходил.

Потому что этот день американцы выбрали! - рассуждала Мизулина, известная ненавистница всего прозападного и синтетики. - Там по легенде какая-то американская мисс решила отблагодарить своего отца. А мы что, не благодарные что ли? Надо выбрать своего национального героя, и назначить день, ориентируюсь на это. И так, чтобы дата удовлетворяла всем религиозным конфессиям.

Тем более, что в этот день свой профессиональный праздник отмечают медики. Представители врачебного сообщества тоже были на тех круглых столах, и категорически не хотели свой день объединять с другим. Зато педагоги предлагали 1 сентября – мол, и в этот день семьи, как правило вместе, ведут детей в школы. Дата третье воскресенье октября звучала уже тогда. Но всех смущала, не поверите, погода. Во многих регионах нашей страны уже лежит снег, и в парке не погуляешь, мыслили депутаты. Но, как показало время, всё-таки определились – и выбрали все же октябрь.

Сегодня первый раз отмечаем праздник. Очень хороший и правильный. И не только радостный, но и назидательный. Потому что многие отцы в России забывают, что у них есть дети. Годами не платят алименты, не навещает своих отпрысков. Больше всего меня поразил тот факт, что единовременные выплаты в период пандемии 2020 года успели оформить раньше матерей более 100 000 отцов по всей стране, причём тех, которые с семьями не живут. Очень надеюсь, что хотя бы один день в году у таких «отцов» будет просыпаться совесть и отечески долг. Что касается меня, то мой папа – самый лучший в мире. Я его очень люблю. И ещё один повод сказать ему об этом теперь у меня есть (в соответствии с указом президента).

Но я хотела сказать ещё вот о чем. Ещё тогда, в 2015-м, на тех круглых столах меня посетила мысль, что почему бы не учредить (указом президента, естественно) национальный праздник – День бабушки и дедушки? Вот кому у нас в стране точно не надо назидать, можно только радоваться. И обсуждать нечего, бабушки и дедушки пойдут гулять в парк в любую погоду. И международного такого нет, есть День пожилых людей, но там другой смысл, и потом, не у каждого пожилого человека есть внуки.

А с точки зрения укрепления семьи и верности традициям нашим русским бабушкам и дедушкам равных в мире нет!

Они - и двигатель экономики, потому что освобождают руки молодых для работы. И повышатели демографии, потому что с таким мощным тылом можно и второго, и третьего родить. И мудрость и любовь, приправленная домашним вареньем и наваристым борщом. И святые хранители традиций. И обереги отношений молодых семей, потому как дают время взрослым детям побыть вдвоем, освобождая их от малышни в отпусках и в выходные.

Я сейчас не совру, если скажу, что каждой молодой паре, ожидающий прибавление, окружающие первым делам задают вопрос: “Бабушка у вас есть? О, ну тогда повезло!».

У моей дочки никогда не было няни, несмотря на то, что я вышла из декрета через неделю после её рождения. Она у меня богатая, у нее на момент рождения было (и есть, тфу-тфу-тфу) две бабушки, два дедушки, один прадедушка и две прабабушки (тут, к сожалению, уже убыло). Что бы мы с ее отцом без них делали, и кем бы выросла наша Маруся? Совершенно не представляю.

А какие они все самоотверженные! Я знаю очень много успешных мужчин и женщин которые, не раздумывая ни секунды, бросали карьеру с появлением внуков. «Я что, свою кровиночку какой-то чужой няньке доверю, пока дети работают? Да ни за что!». Это чистый патриотизм и любовь к Родине (если мыслить политически).

Так давайте и им выделим в календаре национальных праздников День? По взрослому, с указом президента и единогласным одобрением всеми палатами Парламента.

Сейчас в этом вопросе - Дне бабушек и дедушек - разброд и шатание. Есть неофициальный праздник 28 октября, когда по славянскому календарю «День дедов». В отдельных регионах тоже что-то свое учредили. Например, в Удмуртии он 26 мая. Но не поверите, по поводу успеха “Бурановских бабушек” на Евровидение.

Но разве это серьезно?

Уважаемые законотворцы, раз уж с отцами все определилось, может теперь и про святых наших бабушек и дедушек вспомним? Я бы не то, что праздник им сделала, памятники бы ставила по всей стране.