Вопрос дня: А вам какую мечту удалось осуществить? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Юрий КУКЛАЧЕВ, дрессировщик, народный артист России:

- В семь лет я мечтал стать летчиком, но, покачавшись на качелях, понял, что вестибулярный аппарат не тот. Но главную свою мечту - смешить людей - я выполнил. Еще меня как клоуна знает весь мир, но это уже не было целью.

Карен ШАХНАЗАРОВ, кинорежиссер, гендиректор «Мосфильма»:

- У меня есть дети - я очень хотел их завести. Я стал кинорежиссером, снял больше 20 фильмов - еще одна мечта исполнилась. А вот слетать в космос я никогда не мечтал. Фильм про МКС и на земле снять можно.

Роман РУСИНОВ, автогонщик, победитель европейской серии Ле-Ман:

- С мечтой полететь в космос у меня не сложилось. В детстве хотелось, конечно. Но я стал хорошим автогонщиком - тут и скорость, и перегрузки, и опасность.

Тамара ГВЕРДЦИТЕЛИ, певица, композитор, народная артистка России:

- Я мечтала стать музыкантом. Можно считать, что цель более-менее выполнена. Но все равно хочется еще сделать что-нибудь крупномасштабное. Космос не для меня - я когда увидела по телевизору Терешкову, поняла, что в космосе нужны только такие, а я на нее характером не похожа.

Евгений ПОПОВ, тележурналист, депутат Госдумы:

- У меня много выполненных желаний. Я побывал на Северном полюсе. Полетал за штурвалом самолета. В космос тоже хочу, но это еще впереди. Пока только тренируюсь!

Олег КОТОВ, космонавт, Герой России:

- Я выполнил свою главную мечту - стал врачом. Ну и главную мечту детства тоже - полетел в космос. Теперь я хочу, чтобы мои дети добились всех своих целей.

Иван ОСИПЕНКО, водитель электробуса в Москве:

- В детстве я мечтал стать пожарным, чтобы водить большую красную машину с сиреной. С этим не сложилось, но я все равно управляю здоровенным транспортом: электробус побольше пожарной машины будет. Наверное, я своей цели частично, но добился.