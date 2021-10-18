Итальянская авиакомпания Alitalia обанкротилась

Самолет авиакомпании Alitalia в воздухе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ни миллиарды вложенных евро, ни возобновление авиасообщения в эпоху коронавируса не спасли крупнейшую итальянскую авиакомпанию Alitalia от банкротства. Национальный перевозчик Итальянской республики закрылся после 75 лет своего существования.

Последний рейс Alitalia доставил 177 пассажиров из города Кальяри на Сардинии в Рим.

Alitalia была основана в 1946 году. Тогда итальянская пресса писала, что у страны в буквальном смысле выросли крылья. В 1960-ых годах Alitalia стала примером экономического чуда, заняв седьмое место в мировом рейтинге авиаперевозчиков.

Но шли годы, конкуренция росла, в Европе появились лоукостеры и скоростные поезда. Да и управленцы Alitalia допустили ряд стратегических ошибок: авиакомпания сосредоточила свою деятельность на ближних и среднемагистральных рейсах в ущерб гораздо более выгодным дальнемагистральным. Плюс не были отменены многочисленные полеты из Рима в Милан в то время, когда эти города связал линия высокоскоростного поезда. Последней каплей стала коронавирусная пандемия.

Итальянское правительство на протяжении 20 лет пыталось спасти положение авиакомпании, привлекало инвесторов, которые, оценивая финансовые показатели, не спешили вкладывать деньги в Alitalia.

Ожидается, что позиции главного итальянского авиаперевозчика займет созданная в октябре 2020 года компания Italia Trasporto Aereo.