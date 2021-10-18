Швейцария готовится к энергетическому кризису

Жителей Швейцарии предупреждают, что в стране может возникнуть необходимость в экономии электроэнергии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По заявлению швейцарских властей, нынешняя зима способна принести в страну энергетический кризис – в стране может не хватить мощностей для производства электроэнергии.

Согласно оценке экспертов, выход из строя даже одной крупной электростанции может вызвать более чем серьезные проблемы, поскольку у страны нет допуска на европейский рынок электроэнергии.

В связи с этим в Швейцарии планируют разослать предупреждения организациям, чтобы те были готовы в случае необходимости максимально снизить энергопотребление, сообщает издание NZZ am Sonntag.

Помимо этого планируется подписать дополнительные соглашения с Евросоюзом, а также создать централизованную сеть малых электростанций.

Вместе с тем, жителей предупреждают, что в стране может возникнуть необходимость в экономии электроэнергии и первыми «кандидатами» на отключение станут бассейны, кондиционеры и эскалаторы.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе необходимо принимать меры для предупреждения энергетического кризиса. По словам политика, несмотря на то, что Россия не только полностью выполняет взятые на себя обязательства, но и увеличила поставки газа в Европу на 15% по сравнению с прошлым годом, в подземных хранилищах Евросоюза не хватает около 25 миллиардов кубометров голубого топлива.

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