Депутата британского парламента убил сын чиновника

Депутат парламента Великобритании, член Консервативной партии Дэвид Эмесс. Фото: PA Wire/ТАСС

Многочисленные ножевые ранения стали причиной смерти Дэвида Эмесса – 69-летнего члена британского парламента. Нападение было совершено во время встречи парламентария с жителями избирательного округа, от которого Эмесс традиционно избирался в парламент с 1983 года.

Подозреваемый в убийстве 25-летний Али Харби Али задержан полицией, которая по закону о терроризме может допрашивать его и не предъявлять обвинение до 22 октября.

Известно, что он является сыном бывшего высокопоставленного сомалийского чиновника Харби Али Куллане, в свое время занимавшего пост советника премьер-министра этой страны.

Семья сомалийца приехала в Британию еще в 90-х годах, и Харби Али имеет британское гражданство.

В Скотленд Ярде допускают, что молодой человек совершил нападение по политическим мотивам, радикальными взглядами он проникся общаясь с единомышленниками по интернету во время локдауна.

На данный момент полиция склоняется к мысли, что убийство депутата, которое уже называют террористическим актом, было совершено Али в одиночку. В то же время, правоохранители прорабатывают версии о возможных соучастниках подозреваемого.

В доме, где проживал молодой человек, проведен обыск. Отец задержанного подтвердил, что представители полиции общались с ним по поводу сына.

– Это очень тяжелая ситуация. Ни о чем подобном я не мог и подозревать, – заявил Харби Али Куллане.