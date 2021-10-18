В этом году на Ямале построят и отремонтируют 115 километров муниципальных дорог

Фото: Правительство ЯНАО

В городах и поселках Ямала в этом году проведены масштабные дорожные работы. Речь идет о текущем ремонте дорог, капитальном ремонте и строительстве новых дорог. Работы завершены на 95%.

«Поменяли дорожные плиты, уложили новый асфальт, расширили дороги, произвели переустройство коммуникаций. В этом году большое внимание уделили устройству ливневой канализации, – отметила заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Светлана Гиллих. - Муниципальные власти справились с поставленными задачами и максимально учли пожелания жителей».

Коротко расскажем о ключевых проектах.

САЛЕХАРД: УПОР НА ЛИВНЕВКУ

Отремонтированы улицы Чубынина, Почтовая, Маяковского, участки дорог на Гаврюшина, Ленина и Набережной. Построена дорога к новому детскому саду в микрорайоне Обдорский, дороги в микрорайонах Юбилейный и Солнечный общей протяженностью 4 км.

Отремонтированы и сделаны удобными для маломобильных граждан тротуары на улицах З.Космодемьянской, Ямальская, Губкина, Подшибякина, Броднева, Мира. Большое внимание было уделено устройству ливневой канализации (1,4 км).

ЛАБЫТНАНГИ: ПРИСПОСОБИЛИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ

Завершились работы на дороге в границах улиц Заполярная-Южная. Здесь специалисты построили новые электросети, сети водоснабжения и водоотведения к строящимся домам. Обновили дорожное полотно и тротуары.

На улицах Рабочая, Северная, Школьная и подъезд к АЗС работы велись в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность ремонтируемых участков – порядка 3 км. Рабочие обновили дорожное полотно и тротуары, тротуары привели в соответствие с потребностями маломобильных граждан.

В Харпе отремонтирован участок от дома по Гагарина-8 и до Дзержинского-12 с обустройством освещения и тротуаров. Общая протяженность – 1,7 км.

НОВЫЙ УРЕНГОЙ: ЗАВЕРШИЛИ САМУЮ КРУПНУЮ РАЗВЯЗКУ НА ЯМАЛЕ

В городе построили самую крупную на Ямале многоуровневую развязку «Солнечная» – 5,77 км. В районе Коротчаево за два года построили дорогу протяженностью 1,1 км по улице Нефтяников.

Завершен ремонт на дорогах улиц Подшибякина, Дружбы Народов, проспект Ленинградский, 26 съезда КПСС, на участке улицы Сибирская и участках в мкр. Оптимистов общей протяженностью почти 5 км.

Подходит к концу капитальный ремонт проездов в мкр. Восточный общей протяженностью 1,18 км.

ГУБКИНСКИЙ: АСФАЛЬТИРОВАЛИ ПРОЕЗД К ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ

10 км отремонтированных дорог и 2,5 км ливневой канализации – результат дорожных работ в Губкинском в этом сезоне.

Завершены работы на проезде к пожарной части, по которому было много жалоб. Полностью сделана улица Парковая. Тут помимо нового дорожного полотна обустроили и новую систему водоотведения. На улице Газовиков аналогично обновили дорожное полотно и обустроили ливневую канализацию.

МУРАВЛЕНКО: ШКОЛЬНАЯ СТАЛА ДВУСТОРОННЕЙ

Между улицами Муравленко и Новая построен проезд шириной в 6 метров. Установлены 16 опор освещения, обустроены тротуары и парковка около детского сада «Теремок».

Расширены проезжие части улиц Ленина до 14 метров и Школьной до 7,5 метров. Благодаря этому по Школьной движение стало двухсторонним.

На одном из участков по улице Муравленко рабочие полностью заменили дорожное покрытие, обустроили водоотводные лотки и заменили уличное освещение. На обновленных тротуарах появились зоны отдыха для пешеходов. У мест общего пользования оборудовали парковки.

НОЯБРЬСК: ПОЯВИЛИСЬ ВЕЛОДОРОЖКИ

На дороге к аэропорту обновили дорожное полотно, укрепили обочины, обустроили тротуары, установили барьерное ограждение и нанесли разметку. Здесь также планируют заменить систему освещения. В этом году закупят опоры и светильники, а в 2022-ом приступят к монтажу.

Капитально отремонтировали 890 м дороги по улице Высоцкого. На участке появились велодорожка и тротуары с дополнительным освещением. В ноябре установят остановочные комплексы.

На улице Мира ремонтные работы близятся к завершению. Кроме обновления дорожного полотна, здесь расширили тротуар, сделали велодорожку, установили новые светильники.

Работы на всех объектах практически завершены, начинается приемка выполненных работ. Это сдача документации, лабораторный контроль всех объектов, проверка качества, выездные комиссии. В среднем приемка одного объекта занимает от одного до полутора месяцев.