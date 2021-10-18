Воробьев: до 150 тысяч рублей стоит подключение дома к газу

Путин в Кремле обсудил с губернатором Подмосковья строительство дорог, социальную газификацию и цифровизацию роддомов. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава Московской области Андрей Воробьев на встрече с Владимиром Путиным рассказал о главных проектах региона. Начал он с детей – их за последние 8 лет стало на пол миллиона больше, поэтому без новой инфраструктуры никак.

- В 2019 году мы заложили 50 школ, соответственно, в 2021 году сдаём 50 школ, плюс ещё 15 пристроек. Но их не хватает, я должен это признать, - заметил губернатор, добавив, что следующие 50 школ уже строятся и учебы во вторую смену не будет.

На одном образовании работа не заканчивается. Воробьев рассказал, что начали строить «первый в истории области» детский госпиталь. «Это будет современный, наполненный серьезными специалистами, врачами госпиталь, который будет лечить детей», - уточнил глава региона.

Не забыл губернатор и про «социальное казначейство».

- В чем его смысл? В том, что каждый человек в нашей стране должен получать услуги автоматически. Раньше ты должен был бегать в кабинеты, писать заявления, ребенок родился – в ЗАГС идти и так далее. Мы сейчас все это делаем в цифре, и первый блок – рождение – в роддоме семья получает и свидетельство, и СНИЛС, в общем, все необходимые документы, порядка десяти справок, - рассказал Воробьев.

Президент, судя по всему, понял, что про детей в Подмосковье не забывают, поэтому перевел разговор на другую тему.

- Я смотрю, вы принесли подборку материалов по социальной газификации. Что в этом смысле хотели бы сказать? – спросил Путин.

Губернатор ответил, что в населенных пунктах открыли специальные офисы, куда могут обратиться люди.

- Ты заключаешь договор, к тебе приходит газ уже в дом, ты платишь минимум 90, максимум 150 рублей (глава региона в запале опустил слово тысяч – Ред,), в зависимости от того, какой набор ты взял: бойлер, котел и плита или что-то одно из них, - объяснил Воробьев.

Путин добавил, что подведением труб и газификацией дома должна заниматься какая-то одна компания, ведь «это будет дешевле». Губернатор согласился и уточнил, что регион «плотно работает с Газпромом».

Встреча закончилась обсуждением транспорта. Воробьев рассказал, что ЦКАД неплохо подстегнул местную экономику – полностью движение запустили летом, а уже открывается 90 новых предприятий рядом с трассой.

- Мы реализуем ряд концессионных проектов: дублёр Егорьевского шоссе, самого загруженного и самого старого, федеральный проект (скоростной трассы – Ред.) «Москва-Казань», - перечислил губернатор.

В ответ Путин вспомнил, что область просила денег для строительства дополнительных развязок на ЦКАД.

- С правительством мы обсуждали это, десять миллиардов они вам найдут, - пообещал президент.