Что лучше: Высокие зарплаты как при капитализме или много пособий как при социализме

В этом году правительство внедрило несколько новых социальных льгот. Плюс были единоразовые выплаты — пенсионерам и родителям школьников Фото: Shutterstock

Хочу и зарплату высокую, и чтобы много бесплатных услуг. Примерно так ответит простой потребитель, если предоставить ему этот несложный выбор. Правда, в реальности таких идеальных систем в мире нет. Где-то высокие зарплаты и низкие налоги, но платить нужно буквально за все. А где-то средние зарплаты и высокие налоги, зато многое можно получить на халяву. Так какая модель лучше?

СОЦИАЛКИ В СТРАНЕ ВСЕ БОЛЬШЕ

Россия хоть и давно распрощалась с мечтой о наступлении коммунизма, остается государством социальным. В ближайшие три года на различные выплаты потратят больше 40 трлн рублей. Об этом на прошлой неделе заявил президент Владимир Путин. Траты колоссальные. Это самая обширная статья бюджета. Государство давно так не раскошеливалось на собственных граждан.

Президент напомнил, что в этом году правительство внедрило несколько новых социальных льгот (пособия на детей от 3 до 7 лет, родителям-одиночкам и беременным женщинам). Плюс были единоразовые выплаты — пенсионерам и родителям школьников. Тем не менее этого оказалось недостаточно. Президент поручил правительству еще месяц подумать и придумать дополнительные меры социальной поддержки. Но многие в обществе не уверены - стоит ли раздавать деньги просто так?

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ НЕВИДИМАЯ РУКА РЫНКА?

Главенствующая теория в экономике — мол, невидимая рука рынка настроит все механизмы. Как считал Адам Смит, бизнес, желающий заработать, все сделает, чтобы клиент был доволен. А совершенная конкуренция снизит цены. Но мир не так идеален, как считают экономисты-теоретики. Большинство из них Адама Смита хоть и читали, но, видимо, не очень внимательно.

- Тот не был так категоричен: он знал, что рынки несовершенны. Рынки не обеспечивают закон, не защищают границы, не производят общественные блага. Например, уборка улиц — все хотят, чтобы они были чистыми, но никто не желает этим заниматься, - объясняет в своей книге «Экономикс: как работает экономика и почему не работает» американский экономист Майкл Гудвин.

Прародитель «невидимой руки рынка» считал, что ее не надо пускать во все сферы. В некоторых рулить должно государство. Например, оно должно охранять границы, строить дороги, следить за честностью банков, заботиться о здоровье нации, обучать людей и... выравнивать доходы богатых и бедных.

АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА

Три года назад специалисты Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) при Минфине оценили эффективность программ социальной поддержки. Оказалось, что федеральный бюджет тратит на них приличную сумму — три триллиона рублей. Но деньги уходят в песок - лишь 25% из них попадают к действительно бедным людям. При этом различных льгот и пособий на разных уровнях - под тысячу. Но все они были мизерными. В доходах беднейших людей адресная помощь не превышала… 2%. Система была неэффективной.

Тогда эксперты предложили повысить адресность мер поддержки. То есть, выдавать их только тем, кто действительно нуждается, и за счет этого повысить размер пособий. Пандемия и смена правительства привели к тому, что власти наконец начали реформировать систему. Теперь, чтобы получить многие социальные пособия, нужно лишь заполнить электронное заявление на портале госуслуг. Все остальное (например, сбор справок) чиновники сделают сами.

- Одновременно есть два тренда. Первый - проактивное назначение мер. Например, есть ресурсы вроде социального калькулятора, где можно узнать, на какую поддержку может претендовать тот или иной человек. Второй - упрощение системы поддержки. Несколько пособий объединяются и предоставляются по унифицированным правилам, - поясняет Елена Горина, старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики.

ФАЛЬШИВЫЕ МАЛОИМУЩИЕ

При этом эксперты указывали на то, что порядок определения бедности был несовершенным. На этот раз в правительстве постарались максимально оградить систему от ухищрений, чтобы не было такого, что человек занимается нелегальным бизнесом, живет в особняке, ездит на иномарке, но официально числится безработным и малоимущим, поэтому получает весь спектр социальной поддержки. Перед назначением пособия проводится комплексная оценка нуждаемости.

Она состоит из двух критериев. Во-первых, обеспеченность имуществом. Например, можно иметь две квартиры, но только в том случае, если их общая площадь не превышает 24 «квадратов» на одного члена семьи. Во-вторых, правило «нулевого дохода». Его суть в том, что у взрослых членов семьи обязательно должен быть официальный доход или объективная причина, почему они не могут работать. По общему правилу пособия от государства имеют право получить те, чей доход ниже прожиточного минимума на одного человека в семье.

- Я не считаю, что нужно лишать богатые семьи права пользоваться бесплатными услугами в образовании и медицине, но должны быть инструменты поддержки (не обязательно только финансовые) тех, кто не может заплатить за услуги высокого качества, и в целом инструменты улучшения доступности этих услуг, - считает Елена Горина.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?

У такой адресной системы есть как сторонники, так и противники. С одной стороны, поддерживать бедных — это правильно. С другой, за чей счет государство организует им банкет? Правильно, за счет тех, кто много работает и платит все налоги. Причем эти люди ничего не получают взамен. Как считают эксперты, идеальной схемы нет, а недовольные будут всегда. Главное - чтобы их было меньшинство. Поэтому в каждой стране власти пытаются найти свой баланс.

- Представления о необходимой роли государства в социальной сфере зависят от представлений общества о том, какая в целом должна быть модель перераспределения доходов населения. Высокие налоги, регулирование и большие масштабы перераспределения доходов или меньшие налоги, но больше возможностей для вертикальной мобильности. Соответственно, то, что работает на основе общественного консенсуса в скандинавских странах, не принимается значительной часть общества, скажем, в США, - объясняет Елена Горина.

Идеальной схемы, наверное, действительно нет. Но факт в том, что налоги в России действительно высокие. С каждого заработанного рубля мы платим государству две трети. Это подоходный налог и страховые взносы, плата за имущество и косвенные налоги (например, НДС), включенные в стоимость товаров. Понижать их государство не планирует. Ну тогда пусть хотя бы отдает в виде социальных пособий.

Это, по крайней мере, в разы эффективнее многомиллиардных мегапроектов. А если у людей будут деньги, они создадут спрос в экономике. И это приведет к росту зарплат. Правда, переборщить здесь тоже нельзя. В свое время, когда нефть стоила больше $100 за баррель, лидер Венесуэлы Уго Чавес тоже стал раздавать деньги населению. Кончилось это гиперинфляцией и резким ростом числа бедных людей. А ведь тоже хотел как лучше...

ГЛАС НАРОДА

«Не надо платить наличкой. Лучше постройте больше школ и больниц»

На одном из форумов, посвященных финансовой грамотности, пользователи поспорили, что лучше — низкие налоги или высокие пособия. Приводим самые интересные комментарии:

- Какой смысл отдавать государству налоги, а потом обратно получать льготы, если можно сократить путь денег, избежать оседания их в карманах чиновников и просто уменьшить налоги?! Тогда каждый сам сможет решить, на что тратить деньги - на кружки, транспорт, еду или еще что-то. Государство не умеет расходовать деньги эффективно.

- У меня достаточно много знакомых из небольших городов, кто получает пособия, работая "в черную". Чаще всего это айтишники и мелкие предприниматели. В стране слишком большое обилие получателей, а желающих платить за этот праздник жизни все меньше и меньше.

- Пока в нашей стране не вырастет финансовая грамотность, я противник любых льгот и пособий «наличкой». Я за пособия и льготы «инфраструктурой»: лекарствами, субсидированием ежемесячных расходов, строительством всяких секций, школ, больниц и так далее.

- Социализм решит проблемы, как уже случалось в нашей истории. Справились и с преступностью, и с голодом, обеспечили всех жильем и достойным образованием. В рыночной экономике имущественное неравенство будет только расти, а буржуазное государство обслуживает интересы крупного капитала.

- Перед рождением ребенка родители должны подумать, на какие деньги они будут его содержать. Выплата любых пособий - это зло, ибо стимулирует не думать.

- И вырастут у вас поколения пособий. Будет как в США - гетто, в котором все живут на пособия.

НАГЛЯДНО

Три приоритета трехлетнего бюджета